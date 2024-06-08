https://ria.ru/20240608/traur-1951651101.html

В Херсонской области объявили траур из-за гибели 22 человек после удара ВСУ

В Херсонской области объявили траур из-за гибели 22 человек после удара ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024

В Херсонской области объявили траур из-за гибели 22 человек после удара ВСУ

Траур объявлен в Херсонской области 9 и 10 июня в связи с гибелью 22 человек в селе Садовом после удара ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Владимир... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:40

2024-06-08T15:40

2024-06-08T15:55

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951597919_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_068b74f8ec55d32e46111dc56f25628a.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Траур объявлен в Херсонской области 9 и 10 июня в связи с гибелью 22 человек в селе Садовом после удара ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.ВСУ вечером 7 июня обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ."В связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим. В эти дни на территории Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги", - сообщил Сальдо.

https://ria.ru/20240608/senator-1951565235.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо