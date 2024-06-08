https://ria.ru/20240608/traur-1951651101.html
В Херсонской области объявили траур из-за гибели 22 человек после удара ВСУ
В Херсонской области объявили траур из-за гибели 22 человек после удара ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
В Херсонской области объявили траур из-за гибели 22 человек после удара ВСУ
Траур объявлен в Херсонской области 9 и 10 июня в связи с гибелью 22 человек в селе Садовом после удара ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Владимир... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:40
2024-06-08T15:40
2024-06-08T15:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Траур объявлен в Херсонской области 9 и 10 июня в связи с гибелью 22 человек в селе Садовом после удара ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.ВСУ вечером 7 июня обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ."В связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим. В эти дни на территории Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги", - сообщил Сальдо.
https://ria.ru/20240608/senator-1951565235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили траур из-за гибели 22 человек после удара ВСУ
В Херсонской области 9-10 июня объявили траур из-за гибели 22 человек в Садовом