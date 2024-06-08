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На Челябинскую область обрушился торнадо - РИА Новости, 08.06.2024
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20:02 08.06.2024 (обновлено: 20:07 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/tornado-1951695619.html
На Челябинскую область обрушился торнадо
На Челябинскую область обрушился торнадо - РИА Новости, 08.06.2024
На Челябинскую область обрушился торнадо
Торнадо и град обрушились в субботу вечером на Агаповский муниципальный район в Челябинской области, в результате затопило участки дорог, а также без... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T20:02
2024-06-08T20:07
происшествия
челябинская область
россия
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Торнадо и град обрушились в субботу вечером на Агаповский муниципальный район в Челябинской области, в результате затопило участки дорог, а также без электроснабжения остались 8 поселков, сообщил глава района Артем Яхимович. "Сейчас нахожусь в Магнитном. Сегодня на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град. В результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередач — без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря", - написал Яхимович на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В настоящее время энергетики проводят переключения электроэнергии для того, чтобы запитать потребителей от подстанции РЖД Субутак – тяга, уточнил он. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 9 бригад филиала ПАО "Россети Урал - Челябэнерго" (27 человек, 11 единиц техники), в течение 6 часов в Магнитном и Черниговском поселениях электроснабжение должно быть восстановлено, пояснил он. В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что в Агаповском районе прошел грозовой фронт с порывами ветра до 23 м/с. В результате произошло повреждение линии электропередачи, в поселке Субутак частично повреждены кровли жилых домов. "Пострадавших нет. Помощь МЧС не требуется", - уточнили в пресс-центре.
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происшествия, челябинская область, россия, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Россия, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Челябинскую область обрушился торнадо

В Челябинской области 8 поселков остались без света из-за торнадо и града

© Артем Яхимович / ВКСмерч в Челябинской области. Кадр видео
Смерч в Челябинской области. Кадр видео
© Артем Яхимович / ВК
Смерч в Челябинской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Торнадо и град обрушились в субботу вечером на Агаповский муниципальный район в Челябинской области, в результате затопило участки дорог, а также без электроснабжения остались 8 поселков, сообщил глава района Артем Яхимович.
"Сейчас нахожусь в Магнитном. Сегодня на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град. В результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередач — без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря", - написал Яхимович на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В настоящее время энергетики проводят переключения электроэнергии для того, чтобы запитать потребителей от подстанции РЖД Субутак – тяга, уточнил он.
Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 9 бригад филиала ПАО "Россети Урал - Челябэнерго" (27 человек, 11 единиц техники), в течение 6 часов в Магнитном и Черниговском поселениях электроснабжение должно быть восстановлено, пояснил он.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что в Агаповском районе прошел грозовой фронт с порывами ветра до 23 м/с. В результате произошло повреждение линии электропередачи, в поселке Субутак частично повреждены кровли жилых домов. "Пострадавших нет. Помощь МЧС не требуется", - уточнили в пресс-центре.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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