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На Челябинскую область обрушился торнадо

На Челябинскую область обрушился торнадо - РИА Новости, 08.06.2024

На Челябинскую область обрушился торнадо

Торнадо и град обрушились в субботу вечером на Агаповский муниципальный район в Челябинской области, в результате затопило участки дорог, а также без... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T20:02

2024-06-08T20:02

2024-06-08T20:07

происшествия

челябинская область

россия

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Торнадо и град обрушились в субботу вечером на Агаповский муниципальный район в Челябинской области, в результате затопило участки дорог, а также без электроснабжения остались 8 поселков, сообщил глава района Артем Яхимович. "Сейчас нахожусь в Магнитном. Сегодня на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град. В результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередач — без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря", - написал Яхимович на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В настоящее время энергетики проводят переключения электроэнергии для того, чтобы запитать потребителей от подстанции РЖД Субутак – тяга, уточнил он. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 9 бригад филиала ПАО "Россети Урал - Челябэнерго" (27 человек, 11 единиц техники), в течение 6 часов в Магнитном и Черниговском поселениях электроснабжение должно быть восстановлено, пояснил он. В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что в Агаповском районе прошел грозовой фронт с порывами ветра до 23 м/с. В результате произошло повреждение линии электропередачи, в поселке Субутак частично повреждены кровли жилых домов. "Пострадавших нет. Помощь МЧС не требуется", - уточнили в пресс-центре.

https://ria.ru/20240608/bashkiriya-1951662197.html

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происшествия, челябинская область, россия, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)