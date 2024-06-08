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В США обвинили россиянина Тимашева в экспорте боеприпасов в Россию
В США обвинили россиянина Тимашева в экспорте боеприпасов в Россию - РИА Новости, 08.06.2024
В США обвинили россиянина Тимашева в экспорте боеприпасов в Россию
Россиянин с двойным гражданством США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении американских санкций против РФ, включая экспорт боеприпасов, говорится в заявлении РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T00:12
2024-06-08T00:12
2024-06-08T02:57
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Россиянин с двойным гражданством США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении американских санкций против РФ, включая экспорт боеприпасов, говорится в заявлении министерства юстиции Соединенных Штатов Америки."Гражданин с двойным гражданством США и России сегодня признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля путем экспорта частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию без необходимого разрешения", - утверждают в минюсте.Как утверждается, речь идет от 58-летнем Дмитрии Тимашеве, который с июля 2020 года по 2023 год якобы координировал с помощником в России поставки частей для оружия и боеприпасов из США в обмен на оплату обучения и аренды жилья его дочери в Екатеринбурге.Приговор суда ожидается 8 ноября, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
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сша, россия, дмитрий тимашов, екатеринбург, в мире
США, Россия, Дмитрий Тимашов, Екатеринбург, В мире
В США обвинили россиянина Тимашева в экспорте боеприпасов в Россию
Минюст США: россиянин Тимашев признался в экспорте боеприпасов в Россию