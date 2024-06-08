https://ria.ru/20240608/teatr-1951648602.html
Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором
Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором - РИА Новости, 08.06.2024
Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором
Новый худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым, который работал в Театре на Ордынке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:26
2024-06-08T15:26
2024-06-08T15:27
культура
евгений герасимов
театр сатиры (москва)
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым, который работал в Театре на Ордынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры. "Новый худрук (Герасимов - ред.) пришел со своим директором, который работал в Театре на Ордынке и которому он доверяет", - сказала собеседница агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений герасимов, театр сатиры (москва), москва, новости культуры, театр
Культура, Евгений Герасимов, Театр сатиры (Москва), Москва, Новости культуры, Театр
Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором
Новый худрук Театра Сатиры Герасимов пришел со своим директором Нестратовым