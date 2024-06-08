https://ria.ru/20240608/teatr-1951648602.html

Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором

Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором - РИА Новости, 08.06.2024

Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором

Новый худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым, который работал в Театре на Ордынке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:26

2024-06-08T15:26

2024-06-08T15:27

культура

евгений герасимов

театр сатиры (москва)

москва

новости культуры

театр

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым, который работал в Театре на Ордынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры. "Новый худрук (Герасимов - ред.) пришел со своим директором, который работал в Театре на Ордынке и которому он доверяет", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240608/bogomolov-1951614366.html

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Ольга Фомченкова

евгений герасимов, театр сатиры (москва), москва, новости культуры, театр