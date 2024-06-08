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Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором - РИА Новости, 08.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:26 08.06.2024 (обновлено: 15:27 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/teatr-1951648602.html
Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором
Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором - РИА Новости, 08.06.2024
Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором
Новый худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым, который работал в Театре на Ордынке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:26
2024-06-08T15:27
культура
евгений герасимов
театр сатиры (москва)
москва
новости культуры
театр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым, который работал в Театре на Ордынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры. "Новый худрук (Герасимов - ред.) пришел со своим директором, который работал в Театре на Ордынке и которому он доверяет", - сказала собеседница агентства.
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Культура, Евгений Герасимов, Театр сатиры (Москва), Москва, Новости культуры, Театр
Новый худрук Театра Сатиры пришел со своим директором

Новый худрук Театра Сатиры Герасимов пришел со своим директором Нестратовым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве
Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым, который работал в Театре на Ордынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры.
"Новый худрук (Герасимов - ред.) пришел со своим директором, который работал в Театре на Ордынке и которому он доверяет", - сказала собеседница агентства.
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КультураЕвгений ГерасимовТеатр сатиры (Москва)МоскваНовости культурыТеатр
 
 
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