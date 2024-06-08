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Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост - РИА Новости, 08.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:09 08.06.2024 (обновлено: 15:17 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/teatr-1951646601.html
Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост
Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост - РИА Новости, 08.06.2024
Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост
Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покидает свой пост в связи с решением департамента культуры Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:09
2024-06-08T15:17
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покидает свой пост в связи с решением департамента культуры Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Игорь Эдуардович (Берлин - ред.) покидает свой пост. Это связано с тем, что департамент культуры (Москвы - ред.) по какой-то причине счел это необходимым", - сказала собеседница агентства.
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Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост

Директор Театра сатиры Берлин покинет пост по решению департамента культуры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Театра сатиры Игорь Берлин
Директор Театра сатиры Игорь Берлин - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Театра сатиры Игорь Берлин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покидает свой пост в связи с решением департамента культуры Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Игорь Эдуардович (Берлин - ред.) покидает свой пост. Это связано с тем, что департамент культуры (Москвы - ред.) по какой-то причине счел это необходимым", - сказала собеседница агентства.
 
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