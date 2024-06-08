https://ria.ru/20240608/teatr-1951646601.html
Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост
Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост - РИА Новости, 08.06.2024
Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост
Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покидает свой пост в связи с решением департамента культуры Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:09
2024-06-08T15:09
2024-06-08T15:17
культура
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951647399_0:310:2983:1988_1920x0_80_0_0_517bbf11b29bbc779a32fb51a9693344.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покидает свой пост в связи с решением департамента культуры Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Игорь Эдуардович (Берлин - ред.) покидает свой пост. Это связано с тем, что департамент культуры (Москвы - ред.) по какой-то причине счел это необходимым", - сказала собеседница агентства.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951647399_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_f06ec60aae783c9db7701fab3a3821e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва
Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост
Директор Театра сатиры Берлин покинет пост по решению департамента культуры
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покидает свой пост в связи с решением департамента культуры Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Игорь Эдуардович (Берлин - ред.) покидает свой пост. Это связано с тем, что департамент культуры (Москвы - ред.) по какой-то причине счел это необходимым", - сказала собеседница агентства.