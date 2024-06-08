https://ria.ru/20240608/teatr-1951646601.html

Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост

Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост - РИА Новости, 08.06.2024

Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост

Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покидает свой пост в связи с решением департамента культуры Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:09

2024-06-08T15:09

2024-06-08T15:17

культура

россия

москва

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покидает свой пост в связи с решением департамента культуры Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Игорь Эдуардович (Берлин - ред.) покидает свой пост. Это связано с тем, что департамент культуры (Москвы - ред.) по какой-то причине счел это необходимым", - сказала собеседница агентства.

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