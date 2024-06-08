https://ria.ru/20240608/teatr-1951613485.html

Богомолов рассказал о проблемах русского репертуарного театра

Богомолов рассказал о проблемах русского репертуарного театра - РИА Новости, 08.06.2024

Богомолов рассказал о проблемах русского репертуарного театра

Режиссёр Константин Богомолов заявил РИА Новости, что русскому репертуарному театру, как мощнейшему организму, нужны кадры, отметив, что молодым постановщикам... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:32

2024-06-08T11:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Режиссёр Константин Богомолов заявил РИА Новости, что русскому репертуарному театру, как мощнейшему организму, нужны кадры, отметив, что молодым постановщикам часто не хватает характера и опыта. "Русский репертуарный театр – это мощнейший организм, которому нужны новые кадры… Молодым режиссерам часто не хватает характера и опыта. Режиссура – это не теоретическая профессия. Она требует практической работы, чтобы человек имел возможность совершать ошибки и идти дальше, пробовать. Конечно же, не всегда руководитель театра готов рисковать, в том числе бюджетными деньгами, и давать возможность молодым пробовать себя", - сказал Богомолов в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ. По его словам, в России очень много театров, коллективов, актеров. Для того, чтобы заполнять эти площадки, нужны профессионалы. "Очень непросто создать спектакль на 400, 500, 800 мест, чтобы он регулярно собирал полный зал. У нас много талантливых молодых ребят, которые могут замечательно сделать интересную вещь, но собрать большой зал, держать его в напряжении и внимании – это особое искусство", - подчеркнул режиссёр. Он считает, что у этого сложного процесса нет ни единой причины, ни единого решения. "Надо об этом думать, прикладывать усилия, заботиться об этом, работать, не закрывать на это глаза, и тогда все будет в порядке", - заключил Богомолов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/viktyuk-1951337692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, константин богомолов, театр, новости культуры