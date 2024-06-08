https://ria.ru/20240608/tartus-1951578538.html

Российские и сирийские военные провели учение по защите базы "Тартус"

Российские и сирийские военные провели учение по защите базы "Тартус" - РИА Новости, 08.06.2024

Российские и сирийские военные провели учение по защите базы "Тартус"

Российские и сирийские военнослужащие в ходе совместного учения защитили от нападения беспилотников и безэкипажных катеров военно-морскую базу "Тартус",... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T06:15

2024-06-08T06:15

2024-06-08T06:57

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"панцирь-с"

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские и сирийские военнослужащие в ходе совместного учения защитили от нападения беспилотников и безэкипажных катеров военно-морскую базу "Тартус", сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделения Сирийской Арабской Армии в ходе совместного учения отразили удары средств воздушного и морского нападения условного противника по пункту базирования "Тартус", - говорится в сообщении. Отмечается, что по замыслу учения противник хотел вывести из строя инфраструктуру порта и военные объекты. Для этого он применил ударные беспилотники и безэкипажные катера. Военнослужащие российских и сирийских подразделений ПВО поразили цели, имитирующие дроны, огнем переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" и зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10". Экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совместно с экипажами противодиверсионного катера Черноморского флота "Кадет" и малых ракетных катеров военно-морских сил Сирии, в свою очередь, уничтожили безэкипажные катера условного противника, которые пытались прорваться на внутренний рейд порта. Командование российской группировки совместно с руководящим составом от САР координировало действия военнослужащих из совмещенных командных пунктов. Кроме того, в ходе учения расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" отразили попытку нападения с моря. По замыслу учения десантные корабли противника выдвинулись к побережью Сирии для высадки и захвата плацдарма. Расчеты "Бастионов" заблаговременно прибыли в позиционные районы развернули пусковые установки. "Военнослужащие отработали подготовку комплексов к боевому применению и условно, без фактического применения, осуществили электронные пуски ракет по надводным целям в Средиземном море, находящимся на удалении более 150 километров", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20231216/ruslany-1916149394.html

https://ria.ru/20240328/ucheniya-1936397483.html

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сирия

средиземное море

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россия, сирия, средиземное море, сирийская арабская армия, "панцирь-с", безопасность