https://ria.ru/20240608/tanki-1951664447.html
Танки Т-З4 доставили из России в Белоруссию для участия в параде 3 июля
Танки Т-З4 доставили из России в Белоруссию для участия в параде 3 июля - РИА Новости, 08.06.2024
Танки Т-З4 доставили из России в Белоруссию для участия в параде 3 июля
Танки Т-З4 доставлены из РФ в Белоруссию для участия в параде 3 июля по случаю Дня Независимости, сообщает минобороны Белоруссии. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:50
2024-06-08T16:50
2024-06-08T18:15
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МИНСК, 8 июн - РИА Новости. Танки Т-З4 доставлены из РФ в Белоруссию для участия в параде 3 июля по случаю Дня Независимости, сообщает минобороны Белоруссии."Прямо сейчас в Беларусь прибывают "тридцатьчетверки", которые примут участие в военном параде в честь Дня Независимости 3 июля", - сообщает ведомство в Telegram-канале.Отмечается, что танки Т-З4 доставлены из Российской Федерации."Жители и гости столицы увидят 10 легендарных танков Победы на военном параде в Минске, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - сообщает минобороны республики.По словам заместителя начальника вооружения вооруженных сил Белоруссии Сергея Томчика, танки Т-34, прибывшие из России, "находятся в отличном техническом состоянии и готовы не только пройти торжественным маршем на параде, но и при необходимости выполнить боевую задачу"."Отдельные из них принимали участие в этом году в параде на Красной площади 9 мая, а также в других регионах Российской Федерации. Со следующей недели данный парадный расчет примет участие в подготовке механизированной колонны войск, участвующих в параде войск Минского гарнизона на аэродроме Липки", - приводит слова Томчика пресс-служба минобороны.Ранее сообщалось, что в параде по случаю Дня независимости впервые примут участие комплексы "Искандер", около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. По традиции парад пройдёт у стелы "Минск - город-герой".
https://ria.ru/20240402/belorussiya-1937307365.html
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в мире, белоруссия, россия, минск, т-34
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Т-34
Танки Т-З4 доставили из России в Белоруссию для участия в параде 3 июля
Танки Т-З4 доставили из РФ в Белоруссию для парада по случаю Дня Независимости
МИНСК, 8 июн - РИА Новости.
Танки Т-З4 доставлены из РФ в Белоруссию для участия в параде 3 июля по случаю Дня Независимости, сообщает минобороны
Белоруссии.
"Прямо сейчас в Беларусь прибывают "тридцатьчетверки", которые примут участие в военном параде в честь Дня Независимости 3 июля", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что танки Т-З4 доставлены из Российской Федерации.
"Жители и гости столицы увидят 10 легендарных танков Победы на военном параде в Минске
, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - сообщает минобороны республики.
По словам заместителя начальника вооружения вооруженных сил Белоруссии Сергея Томчика, танки Т-34
, прибывшие из России, "находятся в отличном техническом состоянии и готовы не только пройти торжественным маршем на параде, но и при необходимости выполнить боевую задачу".
"Отдельные из них принимали участие в этом году в параде на Красной площади 9 мая, а также в других регионах Российской Федерации. Со следующей недели данный парадный расчет примет участие в подготовке механизированной колонны войск, участвующих в параде войск Минского гарнизона на аэродроме Липки", - приводит слова Томчика пресс-служба минобороны.
Ранее сообщалось, что в параде по случаю Дня независимости впервые примут участие комплексы "Искандер", около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. По традиции парад пройдёт у стелы "Минск - город-герой".