https://ria.ru/20240608/svo-1951658122.html

В Совфеде прокомментировали намерение Киева взыскать ущерб с России

В Совфеде прокомментировали намерение Киева взыскать ущерб с России - РИА Новости, 08.06.2024

В Совфеде прокомментировали намерение Киева взыскать ущерб с России

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал абсурдом намерение киевских властей взыскать с России ущерб за разрушение дамбы Каховской ГЭС, учитывая,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:15

2024-06-08T16:15

2024-06-08T16:15

специальная военная операция на украине

россия

киев

игорь кастюкевич

владимир путин

оон

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал абсурдом намерение киевских властей взыскать с России ущерб за разрушение дамбы Каховской ГЭС, учитывая, что за терактом стоят украинские войска. Киев намерен обратиться в международный арбитражный суд, чтобы затребовать с России 2,5 миллиарда долларов за Каховскую ГЭС, заявил ранее глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, при этом станцию подорвали именно украинские силовики. "Все решения Киева, сейчас, по сути, нелегитимны ни для кого, даже для самого Киева. Вдвойне абсурдно и крайне безумно со стороны здравого смысла и логики звучит информация о взыскивании ущерба, учитывая, что разрушение дамбы Каховской ГЭС стало результатом последовательных и методичных обстрелов со стороны ВСУ", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, если кому ущерб Киев и может предъявлять, то самому себе. "Конечно, если хунте удобнее делать это через ООН, кто же может запретить?", - сказал сенатор. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.

https://ria.ru/20240607/kakhovskaya_ges-1951191111.html

https://ria.ru/20240608/ges-1951590185.html

россия

киев

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россия, киев, игорь кастюкевич, владимир путин, оон, следственный комитет россии (ск рф)