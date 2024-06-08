https://ria.ru/20240608/svo-1951648738.html

В Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу

В Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу - РИА Новости, 08.06.2024

В Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу

В украинском городе Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу в Севастопольском парке, который ранее был некрополем, где похоронены участники... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:27

2024-06-08T15:27

2024-06-08T15:27

севастополь

украина

днепропетровск

сергей лавров

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В украинском городе Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу в Севастопольском парке, который ранее был некрополем, где похоронены участники четырех войн, жертвы голодомора, тысячи обычных жителей. "В пятницу, 7 июня, в Севастопольском парке в Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) очевидцы увидели поврежденный памятник на братской могиле. Мемориальная табличка была посвящена защитникам Севастополя. Умерших в Крымской войне солдат 1854-1855 годов хоронили на этом месте", сообщает местный портал новостей "Информатор".На сопровождающих публикацию фотографиях видно, что поврежденная табличка мемориала лежит на земле вблизи пантеона, лестница разрушена и огорожена красной лентой, рядом можно увидеть следы от строительной техники. Как пишет издание, имел ли место официальный демонтаж или вандализм, пока неизвестно. Это место неофициально называли "кладбище севастопольцев". По данным из открытых источников, в 1977 году парку был присвоен статус мемориального. На этом месте в 1870 году возникло Севастопольское кладбище, которое стало Нагорным некрополем Екатеринослава. В 1932-1933 годах на кладбище проводились захоронения жертв Голодомора. В честь обороны Севастополя парк реконструировали и превратили в городской парк культуры и отдыха с мемориалом в память героев обороны Севастополя в 1955 году. Демонтаж памятников, связанных с советской и российской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231221/simvolika-1917357270.html

https://ria.ru/20231108/pamyatnik-1908137993.html

севастополь

украина

днепропетровск

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севастополь, украина, днепропетровск, сергей лавров