В Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу
"Информатор": неизвестные разрушили братскую могилу защитникам Севастополя
Братская могила воинов Великой Отечественной Войны в Днепре.
Братская могила воинов Великой Отечественной Войны в Днепре.. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В украинском городе Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу в Севастопольском парке, который ранее был некрополем, где похоронены участники четырех войн, жертвы голодомора, тысячи обычных жителей. "В пятницу, 7 июня, в Севастопольском парке в Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) очевидцы увидели поврежденный памятник на братской могиле. Мемориальная табличка была посвящена защитникам Севастополя. Умерших в Крымской войне солдат 1854-1855 годов хоронили на этом месте", сообщает местный портал новостей "Информатор".
На сопровождающих публикацию фотографиях видно, что поврежденная табличка мемориала лежит на земле вблизи пантеона, лестница разрушена и огорожена красной лентой, рядом можно увидеть следы от строительной техники. Как пишет издание, имел ли место официальный демонтаж или вандализм, пока неизвестно. Это место неофициально называли "кладбище севастопольцев".
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По данным из открытых источников, в 1977 году парку был присвоен статус мемориального. На этом месте в 1870 году возникло Севастопольское кладбище, которое стало Нагорным некрополем Екатеринослава. В 1932-1933 годах на кладбище проводились захоронения жертв Голодомора. В честь обороны Севастополя парк реконструировали и превратили в городской парк культуры и отдыха с мемориалом в память героев обороны Севастополя в 1955 году.
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