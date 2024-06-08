Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/svo-1951648738.html
В Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу
В Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу - РИА Новости, 08.06.2024
В Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу
В украинском городе Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу в Севастопольском парке, который ранее был некрополем, где похоронены участники... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:27
2024-06-08T15:27
севастополь
украина
днепропетровск
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801263162_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_0b2d1899e9131bee2a2fd419caf0f480.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В украинском городе Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу в Севастопольском парке, который ранее был некрополем, где похоронены участники четырех войн, жертвы голодомора, тысячи обычных жителей. "В пятницу, 7 июня, в Севастопольском парке в Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) очевидцы увидели поврежденный памятник на братской могиле. Мемориальная табличка была посвящена защитникам Севастополя. Умерших в Крымской войне солдат 1854-1855 годов хоронили на этом месте", сообщает местный портал новостей "Информатор".На сопровождающих публикацию фотографиях видно, что поврежденная табличка мемориала лежит на земле вблизи пантеона, лестница разрушена и огорожена красной лентой, рядом можно увидеть следы от строительной техники. Как пишет издание, имел ли место официальный демонтаж или вандализм, пока неизвестно. Это место неофициально называли "кладбище севастопольцев". По данным из открытых источников, в 1977 году парку был присвоен статус мемориального. На этом месте в 1870 году возникло Севастопольское кладбище, которое стало Нагорным некрополем Екатеринослава. В 1932-1933 годах на кладбище проводились захоронения жертв Голодомора. В честь обороны Севастополя парк реконструировали и превратили в городской парк культуры и отдыха с мемориалом в память героев обороны Севастополя в 1955 году. Демонтаж памятников, связанных с советской и российской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20231221/simvolika-1917357270.html
https://ria.ru/20231108/pamyatnik-1908137993.html
севастополь
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801263162_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_6aaa25489bb89f0c0e32906e3325b466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, украина, днепропетровск, сергей лавров
Севастополь, Украина, Днепропетровск, Сергей Лавров
В Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу

"Информатор": неизвестные разрушили братскую могилу защитникам Севастополя

Братская могила воинов Великой Отечественной Войны в Днепре.
Братская могила воинов Великой Отечественной Войны в Днепре.
Братская могила воинов Великой Отечественной Войны в Днепре.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В украинском городе Днепропетровске неизвестные разрушили братскую могилу в Севастопольском парке, который ранее был некрополем, где похоронены участники четырех войн, жертвы голодомора, тысячи обычных жителей. "В пятницу, 7 июня, в Севастопольском парке в Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) очевидцы увидели поврежденный памятник на братской могиле. Мемориальная табличка была посвящена защитникам Севастополя. Умерших в Крымской войне солдат 1854-1855 годов хоронили на этом месте", сообщает местный портал новостей "Информатор".
На сопровождающих публикацию фотографиях видно, что поврежденная табличка мемориала лежит на земле вблизи пантеона, лестница разрушена и огорожена красной лентой, рядом можно увидеть следы от строительной техники. Как пишет издание, имел ли место официальный демонтаж или вандализм, пока неизвестно. Это место неофициально называли "кладбище севастопольцев".
Вид на Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил
21 декабря 2023, 22:11
По данным из открытых источников, в 1977 году парку был присвоен статус мемориального. На этом месте в 1870 году возникло Севастопольское кладбище, которое стало Нагорным некрополем Екатеринослава. В 1932-1933 годах на кладбище проводились захоронения жертв Голодомора. В честь обороны Севастополя парк реконструировали и превратили в городской парк культуры и отдыха с мемориалом в память героев обороны Севастополя в 1955 году.
Демонтаж памятников, связанных с советской и российской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина. Кадр трансляции
Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой
8 ноября 2023, 13:51
 
СевастопольУкраинаДнепропетровскСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала