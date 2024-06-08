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Украинские войска атаковали Горловку с помощью беспилотника - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 08.06.2024 (обновлено: 12:47 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/svo-1951622337.html
Украинские войска атаковали Горловку с помощью беспилотника
Украинские войска атаковали Горловку с помощью беспилотника - РИА Новости, 08.06.2024
Украинские войска атаковали Горловку с помощью беспилотника
Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:41
2024-06-08T12:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.20 - населенный пункт Горловка Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919944869.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска атаковали Горловку с помощью беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия после обстрела ВСУ
Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.20 - населенный пункт Горловка Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия точечного удара по генератору в поселке шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки. 6 января 2024 - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА
6 января, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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