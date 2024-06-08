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Украинские войска атаковали Горловку с помощью беспилотника

Украинские войска атаковали Горловку с помощью беспилотника - РИА Новости, 08.06.2024

Украинские войска атаковали Горловку с помощью беспилотника

Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:41

2024-06-08T12:41

2024-06-08T12:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.20 - населенный пункт Горловка Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240106/obstrel-1919944869.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк