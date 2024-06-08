https://ria.ru/20240608/stryker-1951566710.html

США заключили контракт на производство поставляемых Украине БТР Stryker

США заключили контракт на производство поставляемых Украине БТР Stryker - РИА Новости, 08.06.2024

США заключили контракт на производство поставляемых Украине БТР Stryker

США заключили контракт с американской оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Украине БТР Stryker объемом почти 66... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T01:01

2024-06-08T01:01

2024-06-08T02:36

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США заключили контракт с американской оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Украине БТР Stryker объемом почти 66 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне. "Компания General Dynamics Land Systems получила контракт с фиксированной ценой 65,9 миллиона долларов на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1", - указано в сообщении ведомства. Как уточняется, выполнение контракта рассчитано до 31 декабря 2026 года, сделку заключило контрактное командование армии США. Согласно обновленному 7 июня перечню военной помощи Украине, США передали ВСУ 189 БТР Stryker. Поставки осуществляются из запасов американской армии, после чего Пентагон заключает контракты с предприятиями военно-промышленного комплекса страны для их пополнения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/stryker-1843887730.html

https://ria.ru/20230914/stryker-1896284511.html

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украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, general dynamics