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В Петербурге завершился Международный экономический форум

В Петербурге завершился Международный экономический форум - РИА Новости, 08.06.2024

В Петербурге завершился Международный экономический форум

Основной темой ПМЭФ-2024 стала многополярность международной системы. На полях форума также обсуждалась российская экономика, ключевые драйверы ее роста.

2024-06-08T19:42

2024-06-08T19:42

2024-06-08T19:42

видео

санкт-петербург

латинская америка

антон кобяков

снг

индия

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Помимо основной деловой программы в конгрессно-выставочном центре состоялся молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, а также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, Латинской Америки, Индии, Китая и стран СНГ.По словам советника президента Антона Кобякова, в работе ПМЭФ-2024 приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран, было заключено 982 соглашения на сумму более 6,4 триллиона рублей.

санкт-петербург

латинская америка

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Петербурге завершился Международный экономический форум Основной темой ПМЭФ-2024 стала многополярность международной системы. На полях форума также обсуждалась российская экономика, ключевые драйверы ее роста. Помимо основной деловой программы в конгрессно-выставочном центре состоялся молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, а также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, Латинской Америки, Индии, Китая и стран СНГ. По словам советника президента Антона Кобякова, в работе ПМЭФ-2024 приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран, было заключено 982 соглашения на сумму более 6,4 триллиона рублей. 2024-06-08T19:42 true PT1M25S

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видео, санкт-петербург, латинская америка, антон кобяков, снг, индия, видео