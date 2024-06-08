https://ria.ru/20240608/spief-1951692903.html
В Петербурге завершился Международный экономический форум
В Петербурге завершился Международный экономический форум - РИА Новости, 08.06.2024
В Петербурге завершился Международный экономический форум
Основной темой ПМЭФ-2024 стала многополярность международной системы. На полях форума также обсуждалась российская экономика, ключевые драйверы ее роста.
2024-06-08T19:42
2024-06-08T19:42
2024-06-08T19:42
видео
санкт-петербург
латинская америка
антон кобяков
снг
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951692187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ebaacc8ffd173a252ecd61fc5f70327.jpg
Помимо основной деловой программы в конгрессно-выставочном центре состоялся молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, а также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, Латинской Америки, Индии, Китая и стран СНГ.По словам советника президента Антона Кобякова, в работе ПМЭФ-2024 приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран, было заключено 982 соглашения на сумму более 6,4 триллиона рублей.
санкт-петербург
латинская америка
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951692187_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f0bc8a2014936bc32b4497944cbeb0ab.jpg
В Петербурге завершился Международный экономический форум
Основной темой ПМЭФ-2024 стала многополярность международной системы. На полях форума также обсуждалась российская экономика, ключевые драйверы ее роста.
Помимо основной деловой программы в конгрессно-выставочном центре состоялся молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, а также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, Латинской Америки, Индии, Китая и стран СНГ.
По словам советника президента Антона Кобякова, в работе ПМЭФ-2024 приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран, было заключено 982 соглашения на сумму более 6,4 триллиона рублей.
2024-06-08T19:42
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, санкт-петербург, латинская америка, антон кобяков, снг, индия, видео
Видео, Санкт-Петербург, Латинская Америка, Антон Кобяков, СНГ, Индия
В Петербурге завершился Международный экономический форум
Основной темой ПМЭФ-2024 стала многополярность международной системы. На полях форума также обсуждалась российская экономика, ключевые драйверы ее роста.