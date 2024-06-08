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В Петербурге завершился Международный экономический форум - РИА Новости, 08.06.2024
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19:42 08.06.2024
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В Петербурге завершился Международный экономический форум
В Петербурге завершился Международный экономический форум - РИА Новости, 08.06.2024
В Петербурге завершился Международный экономический форум
Основной темой ПМЭФ-2024 стала многополярность международной системы. На полях форума также обсуждалась российская экономика, ключевые драйверы ее роста.
2024-06-08T19:42
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санкт-петербург
латинская америка
антон кобяков
снг
индия
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Помимо основной деловой программы в конгрессно-выставочном центре состоялся молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, а также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, Латинской Америки, Индии, Китая и стран СНГ.По словам советника президента Антона Кобякова, в работе ПМЭФ-2024 приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран, было заключено 982 соглашения на сумму более 6,4 триллиона рублей.
санкт-петербург
латинская америка
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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60
В Петербурге завершился Международный экономический форум
Основной темой ПМЭФ-2024 стала многополярность международной системы. На полях форума также обсуждалась российская экономика, ключевые драйверы ее роста. Помимо основной деловой программы в конгрессно-выставочном центре состоялся молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, а также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, Латинской Америки, Индии, Китая и стран СНГ. По словам советника президента Антона Кобякова, в работе ПМЭФ-2024 приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран, было заключено 982 соглашения на сумму более 6,4 триллиона рублей.
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видео, санкт-петербург, латинская америка, антон кобяков, снг, индия, видео
Видео, Санкт-Петербург, Латинская Америка, Антон Кобяков, СНГ, Индия
В Петербурге завершился Международный экономический форум
Основной темой ПМЭФ-2024 стала многополярность международной системы. На полях форума также обсуждалась российская экономика, ключевые драйверы ее роста.
2024-06-08T19:42
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В Петербурге завершился Международный экономический форум

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Основной темой ПМЭФ-2024 стала многополярность международной системы. На полях форума также обсуждалась российская экономика, ключевые драйверы ее роста.
Помимо основной деловой программы в конгрессно-выставочном центре состоялся молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, а также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, Латинской Америки, Индии, Китая и стран СНГ.
По словам советника президента Антона Кобякова, в работе ПМЭФ-2024 приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран, было заключено 982 соглашения на сумму более 6,4 триллиона рублей.
 
ВидеоСанкт-ПетербургЛатинская АмерикаАнтон КобяковСНГИндия
 
 
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