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"Дать им ядерное оружие". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 08.06.2024 (обновлено: 18:05 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951664812.html
"Дать им ядерное оружие". В США сделали заявление о спецоперации
"Дать им ядерное оружие". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 08.06.2024
"Дать им ядерное оружие". В США сделали заявление о спецоперации
Украина находится в крайне тяжелом положении в конфликте, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:51
2024-06-08T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
андрей белоусов
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина находится в крайне тяжелом положении в конфликте, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина терпит поражение. &lt;…&gt; Во-вторых, мы даем им помощь в соответствии с их потребностями. Хорошо, какие сейчас у них нужды, если у них астрономические потери? Так что — вы собираетесь дать им ядерное оружие?" — отметил он.По словам полковника, он, как и другие военные эксперты, давно предупреждал, что ход конфликта на Украине изменится. При этом Уилкерсон добавил, что, вопреки ожиданиям, сейчас Россия не испытывает экономических трудностей.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951658456.html
https://ria.ru/20240608/putin-1951653785.html
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в мире, украина, россия, киев, андрей белоусов, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы США
"Дать им ядерное оружие". В США сделали заявление о спецоперации

Полковник Уилкерсон: Украина несет астрономические потери и терпит поражение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС России
Боевая работа артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина находится в крайне тяжелом положении в конфликте, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Украина терпит поражение. <…> Во-вторых, мы даем им помощь в соответствии с их потребностями. Хорошо, какие сейчас у них нужды, если у них астрономические потери? Так что — вы собираетесь дать им ядерное оружие?" — отметил он.
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По словам полковника, он, как и другие военные эксперты, давно предупреждал, что ход конфликта на Украине изменится. При этом Уилкерсон добавил, что, вопреки ожиданиям, сейчас Россия не испытывает экономических трудностей.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАндрей БелоусовВооруженные силы США
 
 
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