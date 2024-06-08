https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951664812.html

"Дать им ядерное оружие". В США сделали заявление о спецоперации

"Дать им ядерное оружие". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 08.06.2024

"Дать им ядерное оружие". В США сделали заявление о спецоперации

Украина находится в крайне тяжелом положении в конфликте, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:51

2024-06-08T16:51

2024-06-08T18:05

специальная военная операция на украине

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андрей белоусов

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина находится в крайне тяжелом положении в конфликте, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина терпит поражение. <…> Во-вторых, мы даем им помощь в соответствии с их потребностями. Хорошо, какие сейчас у них нужды, если у них астрономические потери? Так что — вы собираетесь дать им ядерное оружие?" — отметил он.По словам полковника, он, как и другие военные эксперты, давно предупреждал, что ход конфликта на Украине изменится. При этом Уилкерсон добавил, что, вопреки ожиданиям, сейчас Россия не испытывает экономических трудностей.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951658456.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951653785.html

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в мире, украина, россия, киев, андрей белоусов, вооруженные силы сша