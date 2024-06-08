https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951626792.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 08.06.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили два влада боеприпасов ВСУ, Украина потеряла более 400 военнослужащих и... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:11
2024-06-08T13:11
2024-06-08T13:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548656_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_06b60379620808a9cf4af5e53b0634c5.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили два влада боеприпасов ВСУ, Украина потеряла более 400 военнослужащих и БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное ДНР."Противник потерял более 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548656_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_a2a33ff6ab6eea5554b1fa9dd375f85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли более 400 человек за сутки в зоне действия группировки "Юг"