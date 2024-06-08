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Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
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13:09 08.06.2024 (обновлено: 14:36 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951626254.html
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ
РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:09
2024-06-08T14:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны."Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины.В этих боях украинская армия потеряла примерно 180 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и две станции РЭБ "Буковель-AD".В то же время группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР), а также отбила три контратаки. Потери противника там составили порядка 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре американские гаубицы М777, по одной Д-20 и Д-30. Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированным, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах города Часов Яр, сел Зализнянское, Григоровка, Калинина и Красное (ДНР). ВСУ потеряли более 400 солдат, БМП, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, американское орудие М119. Уничтожено также два полевых склада боеприпасов. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Евгеновки, Семеновки и Уманского (ДНР), а также отразив пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинской армии составили около 340 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские САУ М109 Paladin и гаубица М777, одна гаубица "Мста-Б" и три Д-30.Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного (ДНР). Противник потерял примерно 135 человек, пять автомобилей и САУ "Гвоздика".Группировка "Днепр" поразила живую силу и технику121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Никополя и Марьевки (ДНР). Там ВСУ потеряли около 50 военнослужащих, два автомобиля, британскую САУ AS-90 Braveheart и две гаубицы Д-20. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах. Подразделения ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противокорабельную ракету "Нептун" и 71 беспилотник. Силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ

МО РФ: потери ВСУ в зоне действия группировки "Север" составили до 180 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области", — говорится в сводке.
Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины.
В этих боях украинская армия потеряла примерно 180 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и две станции РЭБ "Буковель-AD".
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В то же время группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР), а также отбила три контратаки. Потери противника там составили порядка 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре американские гаубицы М777, по одной Д-20 и Д-30.
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированным, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах города Часов Яр, сел Зализнянское, Григоровка, Калинина и Красное (ДНР). ВСУ потеряли более 400 солдат, БМП, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, американское орудие М119. Уничтожено также два полевых склада боеприпасов.
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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Евгеновки, Семеновки и Уманского (ДНР), а также отразив пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинской армии составили около 340 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские САУ М109 Paladin и гаубица М777, одна гаубица "Мста-Б" и три Д-30.
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного (ДНР). Противник потерял примерно 135 человек, пять автомобилей и САУ "Гвоздика".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Группировка "Днепр" поразила живую силу и технику121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Никополя и Марьевки (ДНР). Там ВСУ потеряли около 50 военнослужащих, два автомобиля, британскую САУ AS-90 Braveheart и две гаубицы Д-20.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах.
Подразделения ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противокорабельную ракету "Нептун" и 71 беспилотник. Силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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