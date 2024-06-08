https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951626254.html

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ

РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:09

2024-06-08T13:09

2024-06-08T14:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948637198_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_c09444d206923ee90a3cd822ce1a5b02.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны."Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины.В этих боях украинская армия потеряла примерно 180 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и две станции РЭБ "Буковель-AD".В то же время группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР), а также отбила три контратаки. Потери противника там составили порядка 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре американские гаубицы М777, по одной Д-20 и Д-30. Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированным, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах города Часов Яр, сел Зализнянское, Григоровка, Калинина и Красное (ДНР). ВСУ потеряли более 400 солдат, БМП, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, американское орудие М119. Уничтожено также два полевых склада боеприпасов. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Евгеновки, Семеновки и Уманского (ДНР), а также отразив пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинской армии составили около 340 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские САУ М109 Paladin и гаубица М777, одна гаубица "Мста-Б" и три Д-30.Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного (ДНР). Противник потерял примерно 135 человек, пять автомобилей и САУ "Гвоздика".Группировка "Днепр" поразила живую силу и технику121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Никополя и Марьевки (ДНР). Там ВСУ потеряли около 50 военнослужащих, два автомобиля, британскую САУ AS-90 Braveheart и две гаубицы Д-20. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах. Подразделения ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противокорабельную ракету "Нептун" и 71 беспилотник. Силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20240608/nastuplenie-1951589414.html

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html

https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф