https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951626254.html
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ
РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:09
2024-06-08T13:09
2024-06-08T14:36
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны."Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины.В этих боях украинская армия потеряла примерно 180 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и две станции РЭБ "Буковель-AD".В то же время группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР), а также отбила три контратаки. Потери противника там составили порядка 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре американские гаубицы М777, по одной Д-20 и Д-30. Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированным, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах города Часов Яр, сел Зализнянское, Григоровка, Калинина и Красное (ДНР). ВСУ потеряли более 400 солдат, БМП, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, американское орудие М119. Уничтожено также два полевых склада боеприпасов. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Евгеновки, Семеновки и Уманского (ДНР), а также отразив пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинской армии составили около 340 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские САУ М109 Paladin и гаубица М777, одна гаубица "Мста-Б" и три Д-30.Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного (ДНР). Противник потерял примерно 135 человек, пять автомобилей и САУ "Гвоздика".Группировка "Днепр" поразила живую силу и технику121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Никополя и Марьевки (ДНР). Там ВСУ потеряли около 50 военнослужащих, два автомобиля, британскую САУ AS-90 Braveheart и две гаубицы Д-20. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах. Подразделения ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противокорабельную ракету "Нептун" и 71 беспилотник. Силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
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Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ
МО РФ: потери ВСУ в зоне действия группировки "Север" составили до 180 военных
МОСКВА, 8 июн —
РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны
.
«
"Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ
и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка
Харьковской области", — говорится в сводке.
Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины
.
В этих боях украинская армия потеряла примерно 180 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и две станции РЭБ "Буковель-AD".
В то же время группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР), а также отбила три контратаки. Потери противника там составили порядка 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре американские гаубицы М777, по одной Д-20 и Д-30.
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированным, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах города Часов Яр, сел Зализнянское, Григоровка, Калинина и Красное (ДНР). ВСУ потеряли более 400 солдат, БМП, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, американское орудие М119. Уничтожено также два полевых склада боеприпасов.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Евгеновки, Семеновки и Уманского (ДНР), а также отразив пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинской армии составили около 340 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские САУ М109 Paladin и гаубица М777, одна гаубица "Мста-Б" и три Д-30.
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного (ДНР). Противник потерял примерно 135 человек, пять автомобилей и САУ "Гвоздика".
Группировка "Днепр" поразила живую силу и технику121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Никополя и Марьевки (ДНР). Там ВСУ потеряли около 50 военнослужащих, два автомобиля, британскую САУ AS-90 Braveheart и две гаубицы Д-20.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах.
Подразделения ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противокорабельную ракету "Нептун" и 71 беспилотник. Силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров.