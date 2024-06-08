https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951576774.html

Группировка войск "Юг" поразила два пункта управления беспилотниками

Группировка войск "Юг" поразила два пункта управления беспилотниками - РИА Новости, 08.06.2024

Группировка войск "Юг" поразила два пункта управления беспилотниками

Подразделения российской группировки войск "Юг" поразили три украинских пункта управления беспилотниками и сбили 81 дрон, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T05:18

2024-06-08T05:18

2024-06-08T05:43

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константиновка

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вадим астафьев

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" поразили три украинских пункта управления беспилотниками и сбили 81 дрон, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Нанесли поражение живой силе и технике 29-й, 54-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Константиновки, Воздвиженки, Белой Горы, Курдюмовки и Ивано-Дарьевки. Ранеными и убитыми противник потерял до 235 военнослужащих", - сказал Астафьев. "Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами", - добавил он. Начальник пресс-центра отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 155-миллиметровая гаубица М777, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab, три 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 105-миллиметровое орудие М119, зенитная самоходная установка Gepard. "Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием сбит 81 беспилотный летательный аппарат ВСУ", - отметил Астафьев. Он напомнил, что подразделения группировки освободили Парасковиевку в ДНР.

https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948277635.html

https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922418026.html

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в мире, константиновка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины