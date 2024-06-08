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У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами - РИА Новости, 08.06.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
22:49 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/spasenie-1951711390.html
У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами
У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами - РИА Новости, 08.06.2024
У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами
У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T22:49
2024-06-08T22:49
хорошие новости
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феодосия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами, сообщает крымское управление МЧС РФ. "В районе мыса Илья муниципального округа Феодосия в одном километре от берега во время прогулки четырех человек в море заглох мотор на лодке", — говорится с сообщении. Для спасения выдвинулся спецотряд регионального управления МЧС РФ. Лодку взяли на буксир и доставили к берегу. Пострадавших нет.
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россия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Россия, Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами

МЧС: у берегов Крыма спасли заглохшую прогулочную лодку с 4 пассажирами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"В районе мыса Илья муниципального округа Феодосия в одном километре от берега во время прогулки четырех человек в море заглох мотор на лодке", — говорится с сообщении.
Для спасения выдвинулся спецотряд регионального управления МЧС РФ. Лодку взяли на буксир и доставили к берегу.
Пострадавших нет.
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Хорошие новостиРоссияФеодосияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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