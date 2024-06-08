https://ria.ru/20240608/spasenie-1951711390.html

У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами

У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами - РИА Новости, 08.06.2024

У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами

У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T22:49

2024-06-08T22:49

2024-06-08T22:49

хорошие новости

россия

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами, сообщает крымское управление МЧС РФ. "В районе мыса Илья муниципального округа Феодосия в одном километре от берега во время прогулки четырех человек в море заглох мотор на лодке", — говорится с сообщении. Для спасения выдвинулся спецотряд регионального управления МЧС РФ. Лодку взяли на буксир и доставили к берегу. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html

россия

феодосия

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россия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия