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У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами
У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами - РИА Новости, 08.06.2024
У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами
У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T22:49
2024-06-08T22:49
2024-06-08T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами, сообщает крымское управление МЧС РФ. "В районе мыса Илья муниципального округа Феодосия в одном километре от берега во время прогулки четырех человек в море заглох мотор на лодке", — говорится с сообщении. Для спасения выдвинулся спецотряд регионального управления МЧС РФ. Лодку взяли на буксир и доставили к берегу. Пострадавших нет.
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россия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Россия, Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
У берегов Крыма спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами
МЧС: у берегов Крыма спасли заглохшую прогулочную лодку с 4 пассажирами