https://ria.ru/20240608/sovremennik-1951640731.html

Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра

Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра - РИА Новости, 08.06.2024

Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра

Новый директор театра "Современник" Владимир Машков рассказал, что встреча с труппой театра прошла плодотворно и в дружеской атмосфере. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:39

2024-06-08T14:39

2024-06-08T14:39

культура

москва

владимир машков

новости культуры

современник (театр)

театр-студия олега табакова

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый директор театра "Современник" Владимир Машков рассказал, что встреча с труппой театра прошла плодотворно и в дружеской атмосфере. "Встреча прошла очень плодотворно, чувственно. Я рассказал тем, кто не знает, откуда я появился, кто я такой. Рассказал о целях и задачах, которые стоят перед нами. Я ответил на вопросы, мне кажется, очень внимательно меня смотрели, изучали… Мне кажется, это была очень дружеская, товарищеская обстановка", — рассказал Машков журналистам. Он добавил, что со многими артистами "Современника" уже был знаком и до своего назначения, кроме того, отметил, что театр "всегда был очень близким ему". Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что новым директором театра "Современник" станет Владимир Машков. Отмечается, что Машков сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова.

https://ria.ru/20240608/bogomolov-1951614366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир машков, новости культуры, современник (театр), театр-студия олега табакова