https://ria.ru/20240608/sovremennik-1951640731.html
Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра
Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра - РИА Новости, 08.06.2024
Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра
Новый директор театра "Современник" Владимир Машков рассказал, что встреча с труппой театра прошла плодотворно и в дружеской атмосфере. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:39
2024-06-08T14:39
2024-06-08T14:39
культура
москва
владимир машков
новости культуры
современник (театр)
театр-студия олега табакова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый директор театра "Современник" Владимир Машков рассказал, что встреча с труппой театра прошла плодотворно и в дружеской атмосфере. "Встреча прошла очень плодотворно, чувственно. Я рассказал тем, кто не знает, откуда я появился, кто я такой. Рассказал о целях и задачах, которые стоят перед нами. Я ответил на вопросы, мне кажется, очень внимательно меня смотрели, изучали… Мне кажется, это была очень дружеская, товарищеская обстановка", — рассказал Машков журналистам. Он добавил, что со многими артистами "Современника" уже был знаком и до своего назначения, кроме того, отметил, что театр "всегда был очень близким ему". Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что новым директором театра "Современник" станет Владимир Машков. Отмечается, что Машков сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова.
https://ria.ru/20240608/bogomolov-1951614366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир машков, новости культуры, современник (театр), театр-студия олега табакова
Культура, Москва, Владимир Машков, Новости культуры, Современник (театр), Театр-студия Олега Табакова
Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра
Новый директор "Современника" Машков: встреча с труппой прошла плодотворно
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый директор театра "Современник" Владимир Машков рассказал, что встреча с труппой театра прошла плодотворно и в дружеской атмосфере.
"Встреча прошла очень плодотворно, чувственно. Я рассказал тем, кто не знает, откуда я появился, кто я такой. Рассказал о целях и задачах, которые стоят перед нами. Я ответил на вопросы, мне кажется, очень внимательно меня смотрели, изучали… Мне кажется, это была очень дружеская, товарищеская обстановка", — рассказал Машков журналистам.
Он добавил, что со многими артистами "Современника" уже был знаком и до своего назначения, кроме того, отметил, что театр "всегда был очень близким ему".
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы
сообщили, что новым директором театра "Современник" станет Владимир Машков. Отмечается, что Машков сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова
.