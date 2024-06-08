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Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра - РИА Новости, 08.06.2024
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Культура
 
14:39 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/sovremennik-1951640731.html
Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра
Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра - РИА Новости, 08.06.2024
Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра
Новый директор театра "Современник" Владимир Машков рассказал, что встреча с труппой театра прошла плодотворно и в дружеской атмосфере. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:39
2024-06-08T14:39
культура
москва
владимир машков
новости культуры
современник (театр)
театр-студия олега табакова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый директор театра "Современник" Владимир Машков рассказал, что встреча с труппой театра прошла плодотворно и в дружеской атмосфере. "Встреча прошла очень плодотворно, чувственно. Я рассказал тем, кто не знает, откуда я появился, кто я такой. Рассказал о целях и задачах, которые стоят перед нами. Я ответил на вопросы, мне кажется, очень внимательно меня смотрели, изучали… Мне кажется, это была очень дружеская, товарищеская обстановка", — рассказал Машков журналистам. Он добавил, что со многими артистами "Современника" уже был знаком и до своего назначения, кроме того, отметил, что театр "всегда был очень близким ему". Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что новым директором театра "Современник" станет Владимир Машков. Отмечается, что Машков сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова.
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москва, владимир машков, новости культуры, современник (театр), театр-студия олега табакова
Культура, Москва, Владимир Машков, Новости культуры, Современник (театр), Театр-студия Олега Табакова
Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра

Новый директор "Современника" Машков: встреча с труппой прошла плодотворно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый директор театра "Современник" Владимир Машков рассказал, что встреча с труппой театра прошла плодотворно и в дружеской атмосфере.
"Встреча прошла очень плодотворно, чувственно. Я рассказал тем, кто не знает, откуда я появился, кто я такой. Рассказал о целях и задачах, которые стоят перед нами. Я ответил на вопросы, мне кажется, очень внимательно меня смотрели, изучали… Мне кажется, это была очень дружеская, товарищеская обстановка", — рассказал Машков журналистам.
Он добавил, что со многими артистами "Современника" уже был знаком и до своего назначения, кроме того, отметил, что театр "всегда был очень близким ему".
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что новым директором театра "Современник" станет Владимир Машков. Отмечается, что Машков сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова.
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