Соколов: в 2024 году Кировскую область посетит более миллиона туристов
Соколов: в 2024 году Кировскую область посетит более миллиона туристов
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Власти Кировской области ожидают, что в 2024 году турпоток в регион перешагнет миллионный рубеж, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов на полях Петербургского международного экономического форума.
"В последние годы увеличивается внутренний турпоток, в 2021 году Кировскую область посетило 300 тысяч человек. А по итогам 2023 года получается 850 тысяч, почти втрое больше. В этом году мы перешагнем отметку в 1 миллион туристов", - сказал Соколов.
По его словам, добираться до северо-восточного региона из Москвы или Санкт-Петербурга достаточно комфортно – полтора часа на самолете или двенадцать часов на комфортабельном ночном поезде из Москвы.
"Мы развиваем возможности транспорта: капитально обновили вокзалы – автомобильный и железнодорожный, реконструировали аэропорт, который стал вдвое больше для пассажиров и современней. Два года назад было четыре направления, а сейчас самолеты летают по восьми направлениям. Сейчас на выходе решение Росавиации по прямым рейсам в Самару. То есть, у нас есть уже вполне приличная маршрутная сеть", - отметил Соколов.
Фактором привлечения туристов, по словам руководителя региона, станет 650-летие города Киров.
"У нас идет процесс обновления городской среды. В юбилейный год мы ремонтируем более 600 объектов - фасады домов, памятников архитектуры, парки и скверы. Туристы смогут приехать в обновленный, красивый город", - рассказал Соколов.
Также, по его словам, в Кировской области активно развивается событийный туризм.
"Около 50 тысяч человек каждый год приезжает на один из крупнейших в России Великорецкий крестный ход. Есть специфические достопримечательности, например, место рождения парейазавров. Таких мест в мире всего два - у нас и в Новой Зеландии. Есть дарвиновский музей с реконструкцией древних обитателей планеты. Детям очень нравится. Есть дом-музей Циолковского, который учился в Вятке, и космоцентр, построенный по инициативе нашего земляка, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Савиных", - добавил Соколов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.