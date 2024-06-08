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Соколов: в 2024 году Кировскую область посетит более миллиона туристов - РИА Новости, 08.06.2024
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Кировская область
Кировская область
 
15:11 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/sokolov-1951646850.html
Соколов: в 2024 году Кировскую область посетит более миллиона туристов
Соколов: в 2024 году Кировскую область посетит более миллиона туристов - РИА Новости, 08.06.2024
Соколов: в 2024 году Кировскую область посетит более миллиона туристов
Власти Кировской области ожидают, что в 2024 году турпоток в регион перешагнет миллионный рубеж, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов на... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:11
2024-06-08T15:11
кировская область
кировская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
александр соколов
виктор савиных
москва
санкт-петербург
пмэф
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Власти Кировской области ожидают, что в 2024 году турпоток в регион перешагнет миллионный рубеж, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов на полях Петербургского международного экономического форума. "В последние годы увеличивается внутренний турпоток, в 2021 году Кировскую область посетило 300 тысяч человек. А по итогам 2023 года получается 850 тысяч, почти втрое больше. В этом году мы перешагнем отметку в 1 миллион туристов", - сказал Соколов. По его словам, добираться до северо-восточного региона из Москвы или Санкт-Петербурга достаточно комфортно – полтора часа на самолете или двенадцать часов на комфортабельном ночном поезде из Москвы. "Мы развиваем возможности транспорта: капитально обновили вокзалы – автомобильный и железнодорожный, реконструировали аэропорт, который стал вдвое больше для пассажиров и современней. Два года назад было четыре направления, а сейчас самолеты летают по восьми направлениям. Сейчас на выходе решение Росавиации по прямым рейсам в Самару. То есть, у нас есть уже вполне приличная маршрутная сеть", - отметил Соколов. Фактором привлечения туристов, по словам руководителя региона, станет 650-летие города Киров. "У нас идет процесс обновления городской среды. В юбилейный год мы ремонтируем более 600 объектов - фасады домов, памятников архитектуры, парки и скверы. Туристы смогут приехать в обновленный, красивый город", - рассказал Соколов. Также, по его словам, в Кировской области активно развивается событийный туризм. "Около 50 тысяч человек каждый год приезжает на один из крупнейших в России Великорецкий крестный ход. Есть специфические достопримечательности, например, место рождения парейазавров. Таких мест в мире всего два - у нас и в Новой Зеландии. Есть дарвиновский музей с реконструкцией древних обитателей планеты. Детям очень нравится. Есть дом-музей Циолковского, который учился в Вятке, и космоцентр, построенный по инициативе нашего земляка, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Савиных", - добавил Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240608/kirovskaya-1951638851.html
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кировская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр соколов, виктор савиных, москва, санкт-петербург, пмэф
Кировская область, Кировская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Александр Соколов, Виктор Савиных, Москва, Санкт-Петербург, ПМЭФ
Соколов: в 2024 году Кировскую область посетит более миллиона туристов

Соколов: в 2024 году Кировскую область посетит более миллиона туристов

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Власти Кировской области ожидают, что в 2024 году турпоток в регион перешагнет миллионный рубеж, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов на полях Петербургского международного экономического форума.
"В последние годы увеличивается внутренний турпоток, в 2021 году Кировскую область посетило 300 тысяч человек. А по итогам 2023 года получается 850 тысяч, почти втрое больше. В этом году мы перешагнем отметку в 1 миллион туристов", - сказал Соколов.
Губернатор Кировской области Александр Соколов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Вчера, 14:29
По его словам, добираться до северо-восточного региона из Москвы или Санкт-Петербурга достаточно комфортно – полтора часа на самолете или двенадцать часов на комфортабельном ночном поезде из Москвы.
"Мы развиваем возможности транспорта: капитально обновили вокзалы – автомобильный и железнодорожный, реконструировали аэропорт, который стал вдвое больше для пассажиров и современней. Два года назад было четыре направления, а сейчас самолеты летают по восьми направлениям. Сейчас на выходе решение Росавиации по прямым рейсам в Самару. То есть, у нас есть уже вполне приличная маршрутная сеть", - отметил Соколов.
Фактором привлечения туристов, по словам руководителя региона, станет 650-летие города Киров.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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"У нас идет процесс обновления городской среды. В юбилейный год мы ремонтируем более 600 объектов - фасады домов, памятников архитектуры, парки и скверы. Туристы смогут приехать в обновленный, красивый город", - рассказал Соколов.
Также, по его словам, в Кировской области активно развивается событийный туризм.
"Около 50 тысяч человек каждый год приезжает на один из крупнейших в России Великорецкий крестный ход. Есть специфические достопримечательности, например, место рождения парейазавров. Таких мест в мире всего два - у нас и в Новой Зеландии. Есть дарвиновский музей с реконструкцией древних обитателей планеты. Детям очень нравится. Есть дом-музей Циолковского, который учился в Вятке, и космоцентр, построенный по инициативе нашего земляка, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Савиных", - добавил Соколов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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6 мая, 21:50
 
Кировская областьКировская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр СоколовВиктор СавиныхМоскваСанкт-ПетербургПМЭФ
 
 
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