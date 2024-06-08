https://ria.ru/20240608/smi-1951573597.html
СМИ: один из членов экипажа "Аполлон-8" разбился в авиакатастрофе
СМИ: один из членов экипажа "Аполлон-8" разбился в авиакатастрофе - РИА Новости, 08.06.2024
СМИ: один из членов экипажа "Аполлон-8" разбился в авиакатастрофе
Один из членов экипажа "Аполлона-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T03:28
2024-06-08T03:28
2024-06-08T04:56
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Один из членов экипажа "Аполлона-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе, сообщает телеканал Fox News."Множество публикаций в соцсетях, а также сообщения от семьи и друзей говорят о том, что во время происшествия самолетом управлял Андерс", — говорится в сообщении.Авиакатастрофа произошла в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон недалеко от канадской границы. Андерсу было 90 лет, судя по кадрам, распространенным СМИ и в соцсетях, принадлежащий ему самолет мог делать "мертвую петлю" над водой и упал в результате крутого пикирования.Офис местного шерифа сообщил, что самолет был старой модели, он упал в воду и утонул. По данным СМИ, речь идет о самолете, когда-то состоявшем на вооружении ВВС. Андерс был членом экипажа "Аполлона-8" и впервые в истории облетел Луну, сделав известную фотографию восходящей над спутником Земли.
https://ria.ru/20240430/kolumbiya-1943097914.html
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в мире, сан-хуан (аргентина), вашингтон (штат), луна
В мире, Сан-Хуан (Аргентина), Вашингтон (штат), Луна
СМИ: один из членов экипажа "Аполлон-8" разбился в авиакатастрофе
В США на самолете разбился 90-летний участник экспедиции на "Аполлоне-8"