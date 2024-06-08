https://ria.ru/20240608/siriya-1951708515.html
ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 08.06.2024
ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T22:30
2024-06-08T22:30
2024-06-08T22:30
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20240605/traty-1950837300.html
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в мире, россия, эт-танф, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Эт-Танф, Хомс (город), Юрий Попов, Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ нанесли удары по 4 местам базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии