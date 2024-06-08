https://ria.ru/20240608/siriya-1951708515.html

ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 08.06.2024

ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T22:30

2024-06-08T22:30

2024-06-08T22:30

в мире

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эт-танф

хомс (город)

юрий попов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240605/traty-1950837300.html

россия

эт-танф

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в мире, россия, эт-танф, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии