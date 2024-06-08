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Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:27 08.06.2024 (обновлено: 11:36 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951603726.html
Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским
Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским - РИА Новости, 08.06.2024
Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости призвал не сравнивать российское кино с... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:27
2024-06-08T11:36
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голливуд
россия
михаил швыдкой
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости призвал не сравнивать российское кино с голливудским. "Американский кинематограф создал много шедевров мирового кино. Но это не значит, что американское кино - единственное. Это главное для понимания. Когда мне сегодня говорят, что мы сделали фильм прямо как в Голливуде, я вздрагиваю. Меня не интересует русский фильм, сделанный как в Голливуде. Мне очень хочется, чтобы было русское кино, как в России", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ. "Это не значит, что оно должно быть технологически беднее или хуже. Это другое кино", - уточнил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого&gt;&gt;
https://ria.ru/20240210/kino-1926491077.html
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голливуд, россия, михаил швыдкой
ПМЭФ-2024, Голливуд, Россия, Михаил Швыдкой
Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским

Швыдкой: нельзя сравнивать российское кино с голливудским

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости призвал не сравнивать российское кино с голливудским.
"Американский кинематограф создал много шедевров мирового кино. Но это не значит, что американское кино - единственное. Это главное для понимания. Когда мне сегодня говорят, что мы сделали фильм прямо как в Голливуде, я вздрагиваю. Меня не интересует русский фильм, сделанный как в Голливуде. Мне очень хочется, чтобы было русское кино, как в России", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ.
"Это не значит, что оно должно быть технологически беднее или хуже. Это другое кино", - уточнил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого>>
 
ПМЭФ-2024ГолливудРоссияМихаил Швыдкой
 
 
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