https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951603726.html

Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским

Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским - РИА Новости, 08.06.2024

Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости призвал не сравнивать российское кино с... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:27

2024-06-08T10:27

2024-06-08T11:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости призвал не сравнивать российское кино с голливудским. "Американский кинематограф создал много шедевров мирового кино. Но это не значит, что американское кино - единственное. Это главное для понимания. Когда мне сегодня говорят, что мы сделали фильм прямо как в Голливуде, я вздрагиваю. Меня не интересует русский фильм, сделанный как в Голливуде. Мне очень хочется, чтобы было русское кино, как в России", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ. "Это не значит, что оно должно быть технологически беднее или хуже. Это другое кино", - уточнил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого>>

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голливуд, россия, михаил швыдкой