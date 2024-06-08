Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским
Швыдкой: нельзя сравнивать российское кино с голливудским
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости призвал не сравнивать российское кино с голливудским.
"Американский кинематограф создал много шедевров мирового кино. Но это не значит, что американское кино - единственное. Это главное для понимания. Когда мне сегодня говорят, что мы сделали фильм прямо как в Голливуде, я вздрагиваю. Меня не интересует русский фильм, сделанный как в Голливуде. Мне очень хочется, чтобы было русское кино, как в России", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ.
"Это не значит, что оно должно быть технологически беднее или хуже. Это другое кино", - уточнил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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