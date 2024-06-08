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Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки" - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
05:28 08.06.2024 (обновлено: 05:42 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951577296.html
Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки"
Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки" - РИА Новости, 08.06.2024
Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки"
Артисты сами должны принимать решение о дресс-коде для своих выступлений, однако им нужно чувствовать настроения, которые возникли в российском обществе после... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T05:28
2024-06-08T05:42
пмэф-2024
россия
уфа
московская область (подмосковье)
михаил швыдкой
анастасия ивлеева
ольга бузова
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Артисты сами должны принимать решение о дресс-коде для своих выступлений, однако им нужно чувствовать настроения, которые возникли в российском обществе после скандальной "голой вечеринки", заявил РИА Новости на полях ПМЭФ специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Ранее образ певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей вызвал негативную реакцию общества. В Госдуме предложили Минкультуры России ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. "По поводу дресс-кодов - артисты сами должны это решать, я считаю. Артисты после "голой вечеринки" должны, как мне кажется, почувствовать ту реакцию общества, которая существует на подобного рода выходы в одежде, которая может оскорбить аудиторию", - сказал Швыдкой РИА Новости на полях ПМЭФ в ответ на просьбу прокомментировать данное предложение. "Дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области - разные для артистов", - добавил он. В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html
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россия, уфа, московская область (подмосковье), михаил швыдкой, анастасия ивлеева, ольга бузова, госдума рф
ПМЭФ-2024, Россия, Уфа, Московская область (Подмосковье), Михаил Швыдкой, Анастасия Ивлеева, Ольга Бузова, Госдума РФ
Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки"

Швыдкой: артисты после "голой вечеринки" должны знать, какие наряды оскорбляют

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Артисты сами должны принимать решение о дресс-коде для своих выступлений, однако им нужно чувствовать настроения, которые возникли в российском обществе после скандальной "голой вечеринки", заявил РИА Новости на полях ПМЭФ специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее образ певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей вызвал негативную реакцию общества. В Госдуме предложили Минкультуры России ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Суд отклонил пятый иск к клубу "Мутабор" из-за "голой вечеринки"
30 мая, 16:06
"По поводу дресс-кодов - артисты сами должны это решать, я считаю. Артисты после "голой вечеринки" должны, как мне кажется, почувствовать ту реакцию общества, которая существует на подобного рода выходы в одежде, которая может оскорбить аудиторию", - сказал Швыдкой РИА Новости на полях ПМЭФ в ответ на просьбу прокомментировать данное предложение.
"Дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области - разные для артистов", - добавил он.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после "голой вечеринки"
3 мая, 12:07
 
ПМЭФ-2024РоссияУфаМосковская область (Подмосковье)Михаил ШвыдкойАнастасия ИвлееваОльга БузоваГосдума РФ
 
 
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