https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951577296.html

Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки"

Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки" - РИА Новости, 08.06.2024

Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки"

Артисты сами должны принимать решение о дресс-коде для своих выступлений, однако им нужно чувствовать настроения, которые возникли в российском обществе после... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T05:28

2024-06-08T05:28

2024-06-08T05:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Артисты сами должны принимать решение о дресс-коде для своих выступлений, однако им нужно чувствовать настроения, которые возникли в российском обществе после скандальной "голой вечеринки", заявил РИА Новости на полях ПМЭФ специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Ранее образ певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей вызвал негативную реакцию общества. В Госдуме предложили Минкультуры России ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. "По поводу дресс-кодов - артисты сами должны это решать, я считаю. Артисты после "голой вечеринки" должны, как мне кажется, почувствовать ту реакцию общества, которая существует на подобного рода выходы в одежде, которая может оскорбить аудиторию", - сказал Швыдкой РИА Новости на полях ПМЭФ в ответ на просьбу прокомментировать данное предложение. "Дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области - разные для артистов", - добавил он. В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html

https://ria.ru/20240503/ivleeva-1943649851.html

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россия, уфа, московская область (подмосковье), михаил швыдкой, анастасия ивлеева, ольга бузова, госдума рф