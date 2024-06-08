Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки"
Швыдкой: артисты после "голой вечеринки" должны знать, какие наряды оскорбляют
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Артисты сами должны принимать решение о дресс-коде для своих выступлений, однако им нужно чувствовать настроения, которые возникли в российском обществе после скандальной "голой вечеринки", заявил РИА Новости на полях ПМЭФ специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее образ певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей вызвал негативную реакцию общества. В Госдуме предложили Минкультуры России ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.
"По поводу дресс-кодов - артисты сами должны это решать, я считаю. Артисты после "голой вечеринки" должны, как мне кажется, почувствовать ту реакцию общества, которая существует на подобного рода выходы в одежде, которая может оскорбить аудиторию", - сказал Швыдкой РИА Новости на полях ПМЭФ в ответ на просьбу прокомментировать данное предложение.
"Дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области - разные для артистов", - добавил он.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.