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Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии - РИА Новости, 08.06.2024
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что благодаря ПМЭФ у Молдавии появились новые связи и проекты сотрудничества с Россией и... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:13
2024-06-08T19:13
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что благодаря ПМЭФ у Молдавии появились новые связи и проекты сотрудничества с Россией и другими странами Евразийского экономического союза. "Мы убедились, что с нашими партнерами - Россией, странами Евразийского экономического союза - у нас общее стратегическое понимание происходящего в мире. Благодаря ПМЭФ у нас появились новые связи, новые проекты сотрудничества", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он поблагодарил организаторов форума, Российскую Федерацию, за доброе отношение и поддержку инициатив. "Молдова на ПМЭФ-2024 продемонстрировала главное: наша страна может быть яркой и самобытной. И самодостаточной - как бы ни старался официальный Кишинев сделать нас вассалами Запада. Именно своей уникальностью мы интересны друзьям и партнерам", - пояснил Шор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, молдавия, кишинев, илан шор, евразийский экономический союз, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Евразийский экономический союз, В мире
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии
Шор: благодаря ПМЭФ у Молдавии появились проекты с РФ и другими странами ЕАЭС
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости.
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что благодаря ПМЭФ у Молдавии появились новые связи и проекты сотрудничества
с Россией и другими странами Евразийского экономического союза.
"Мы убедились, что с нашими партнерами - Россией, странами Евразийского экономического союза - у нас общее стратегическое понимание происходящего в мире. Благодаря ПМЭФ у нас появились новые связи, новые проекты сотрудничества", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил организаторов форума, Российскую Федерацию, за доброе отношение и поддержку инициатив.
"Молдова на ПМЭФ-2024 продемонстрировала главное: наша страна может быть яркой и самобытной. И самодостаточной - как бы ни старался официальный Кишинев сделать нас вассалами Запада. Именно своей уникальностью мы интересны друзьям и партнерам", - пояснил Шор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.