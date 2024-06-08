Рейтинг@Mail.ru
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:13 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/shor-1951688858.html
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии - РИА Новости, 08.06.2024
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что благодаря ПМЭФ у Молдавии появились новые связи и проекты сотрудничества с Россией и... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:13
2024-06-08T19:13
пмэф-2024
россия
молдавия
кишинев
илан шор
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068880_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_7baf598bd6dda27513b8437c994da575.jpg
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что благодаря ПМЭФ у Молдавии появились новые связи и проекты сотрудничества с Россией и другими странами Евразийского экономического союза. "Мы убедились, что с нашими партнерами - Россией, странами Евразийского экономического союза - у нас общее стратегическое понимание происходящего в мире. Благодаря ПМЭФ у нас появились новые связи, новые проекты сотрудничества", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он поблагодарил организаторов форума, Российскую Федерацию, за доброе отношение и поддержку инициатив. "Молдова на ПМЭФ-2024 продемонстрировала главное: наша страна может быть яркой и самобытной. И самодостаточной - как бы ни старался официальный Кишинев сделать нас вассалами Запада. Именно своей уникальностью мы интересны друзьям и партнерам", - пояснил Шор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068880_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_3aac1bf78bc840ed04f597fbae98a952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, кишинев, илан шор, евразийский экономический союз, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Евразийский экономический союз, В мире
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии

Шор: благодаря ПМЭФ у Молдавии появились проекты с РФ и другими странами ЕАЭС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ-2024
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что благодаря ПМЭФ у Молдавии появились новые связи и проекты сотрудничества с Россией и другими странами Евразийского экономического союза.
"Мы убедились, что с нашими партнерами - Россией, странами Евразийского экономического союза - у нас общее стратегическое понимание происходящего в мире. Благодаря ПМЭФ у нас появились новые связи, новые проекты сотрудничества", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил организаторов форума, Российскую Федерацию, за доброе отношение и поддержку инициатив.
"Молдова на ПМЭФ-2024 продемонстрировала главное: наша страна может быть яркой и самобытной. И самодостаточной - как бы ни старался официальный Кишинев сделать нас вассалами Запада. Именно своей уникальностью мы интересны друзьям и партнерам", - пояснил Шор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024РоссияМолдавияКишиневИлан ШорЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала