https://ria.ru/20240608/sholts-1951631078.html

Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

Шольц обратился к Путину с посланием по Украине - РИА Новости, 08.06.2024

Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:40

2024-06-08T13:40

2024-06-08T14:39

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени. "Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — сказал он.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.

https://ria.ru/20240608/bayden-1951615323.html

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в мире, украина, россия, олаф шольц, владимир путин