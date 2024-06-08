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Шольц обратился к Путину с посланием по Украине - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 08.06.2024 (обновлено: 14:39 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/sholts-1951631078.html
Шольц обратился к Путину с посланием по Украине
Шольц обратился к Путину с посланием по Украине - РИА Новости, 08.06.2024
Шольц обратился к Путину с посланием по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:40
2024-06-08T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени. "Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — сказал он.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.
https://ria.ru/20240608/bayden-1951615323.html
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951608857.html
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в мире, украина, россия, олаф шольц, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин
Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.
"Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — сказал он.
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11:49
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.
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10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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