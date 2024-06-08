Рейтинг@Mail.ru
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/set-1951712521.html
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram - РИА Новости, 08.06.2024
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram, однако второй оператор фиксирует снижение абонентского трафика в мессенджере, сообщили компании... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T23:11
2024-06-08T23:11
мегафон
билайн
telegram
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155162/93/1551629374_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_9fe53b81d4a2d7b855c05de83dfe589a.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram, однако второй оператор фиксирует снижение абонентского трафика в мессенджере, сообщили компании РИА Новости. "Наша сеть работает штатно", - сказали в Билайне. "Мы действительно фиксируем снижение абонентского трафика в Telegram, однако это не связано с сетью МегаФона, которая продолжает работать штатно", - прокомментировали в Мегафоне. В 21:30 мск у Telegram начался массовый сбой. По данным сервиса Downradar, на 23:00 мск насчитывается более 2 тысяч жалоб.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155162/93/1551629374_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_d21806cdbf7bfef62af42cade355a170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мегафон, билайн, telegram, общество
Мегафон, Билайн, Telegram, Общество
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram

Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram

© РИА Новости / Алексей ФилипповЖенщина говорит по телефону
Женщина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Женщина говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram, однако второй оператор фиксирует снижение абонентского трафика в мессенджере, сообщили компании РИА Новости.
"Наша сеть работает штатно", - сказали в Билайне.
"Мы действительно фиксируем снижение абонентского трафика в Telegram, однако это не связано с сетью МегаФона, которая продолжает работать штатно", - прокомментировали в Мегафоне.
В 21:30 мск у Telegram начался массовый сбой. По данным сервиса Downradar, на 23:00 мск насчитывается более 2 тысяч жалоб.
 
МегафонБилайнTelegramОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала