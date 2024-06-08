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Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram - РИА Новости, 08.06.2024
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram, однако второй оператор фиксирует снижение абонентского трафика в мессенджере, сообщили компании... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T23:11
2024-06-08T23:11
2024-06-08T23:11
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram, однако второй оператор фиксирует снижение абонентского трафика в мессенджере, сообщили компании РИА Новости. "Наша сеть работает штатно", - сказали в Билайне. "Мы действительно фиксируем снижение абонентского трафика в Telegram, однако это не связано с сетью МегаФона, которая продолжает работать штатно", - прокомментировали в Мегафоне. В 21:30 мск у Telegram начался массовый сбой. По данным сервиса Downradar, на 23:00 мск насчитывается более 2 тысяч жалоб.
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мегафон, билайн, telegram, общество
Мегафон, Билайн, Telegram, Общество
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram
Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram, однако второй оператор фиксирует снижение абонентского трафика в мессенджере, сообщили компании РИА Новости.
"Наша сеть работает штатно", - сказали в Билайне.
"Мы действительно фиксируем снижение абонентского трафика в Telegram
, однако это не связано с сетью МегаФона, которая продолжает работать штатно", - прокомментировали в Мегафоне.
В 21:30 мск у Telegram начался массовый сбой. По данным сервиса Downradar, на 23:00 мск насчитывается более 2 тысяч жалоб.