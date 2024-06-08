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Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram

Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram - РИА Новости, 08.06.2024

Сеть Билайна и Мегафона работает штатно после сбоя Telegram

Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram, однако второй оператор фиксирует снижение абонентского трафика в мессенджере, сообщили компании... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T23:11

2024-06-08T23:11

2024-06-08T23:11

мегафон

билайн

telegram

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сеть Билайна и Мегафона работает штатно на фоне сбоя Telegram, однако второй оператор фиксирует снижение абонентского трафика в мессенджере, сообщили компании РИА Новости. "Наша сеть работает штатно", - сказали в Билайне. "Мы действительно фиксируем снижение абонентского трафика в Telegram, однако это не связано с сетью МегаФона, которая продолжает работать штатно", - прокомментировали в Мегафоне. В 21:30 мск у Telegram начался массовый сбой. По данным сервиса Downradar, на 23:00 мск насчитывается более 2 тысяч жалоб.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мегафон, билайн, telegram, общество