Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое
Сенатор Кастюкевич: за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое отомстят на поле боя
© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела села Садовое в Херсонской области
© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия обстрела села Садовое в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. За удар украинских войск по селу Садовое в Херсонской области российские военные отомстят на поле боя, пощады врагу не будет, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS.
"За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.
По его словам, простым людям в западных странах пора осознать, что именно их налогами "оплачено оружие убийства мирных граждан Донбасса и Новороссии, Белгорода и других россиян".
"Они обязательно должны увидеть все, как есть, узнать правду. И тогда эти простые люди восстанут против тотальной лжи, которую льют им "из всех утюгов" их лидеры и правительства. У режимов, которые построены на лжи и страхе, нет будущего. Их падение неотвратимо, неминуемо", - отметил сенатор.