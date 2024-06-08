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Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое - РИА Новости, 08.06.2024
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00:19 08.06.2024 (обновлено: 00:23 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/senator-1951565235.html
Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое
Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое - РИА Новости, 08.06.2024
Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое
За удар украинских войск по селу Садовое в Херсонской области российские военные отомстят на поле боя, пощады врагу не будет, заявил сенатор от региона Игорь... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T00:19
2024-06-08T00:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
донбасс
игорь кастюкевич
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. За удар украинских войск по селу Садовое в Херсонской области российские военные отомстят на поле боя, пощады врагу не будет, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. "За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, простым людям в западных странах пора осознать, что именно их налогами "оплачено оружие убийства мирных граждан Донбасса и Новороссии, Белгорода и других россиян". "Они обязательно должны увидеть все, как есть, узнать правду. И тогда эти простые люди восстанут против тотальной лжи, которую льют им "из всех утюгов" их лидеры и правительства. У режимов, которые построены на лжи и страхе, нет будущего. Их падение неотвратимо, неминуемо", - отметил сенатор.
https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html
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в мире, херсонская область , донбасс, игорь кастюкевич, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Донбасс, Игорь Кастюкевич, Владимир Сальдо
Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое

Сенатор Кастюкевич: за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое отомстят на поле боя

© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела села Садовое в Херсонской области
Последствия обстрела села Садовое в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия обстрела села Садовое в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. За удар украинских войск по селу Садовое в Херсонской области российские военные отомстят на поле боя, пощады врагу не будет, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS.
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"За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.
По его словам, простым людям в западных странах пора осознать, что именно их налогами "оплачено оружие убийства мирных граждан Донбасса и Новороссии, Белгорода и других россиян".
"Они обязательно должны увидеть все, как есть, узнать правду. И тогда эти простые люди восстанут против тотальной лжи, которую льют им "из всех утюгов" их лидеры и правительства. У режимов, которые построены на лжи и страхе, нет будущего. Их падение неотвратимо, неминуемо", - отметил сенатор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДонбассИгорь КастюкевичВладимир Сальдо
 
 
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