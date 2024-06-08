https://ria.ru/20240608/senator-1951565235.html

Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое

Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое - РИА Новости, 08.06.2024

Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое

За удар украинских войск по селу Садовое в Херсонской области российские военные отомстят на поле боя, пощады врагу не будет, заявил сенатор от региона Игорь... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T00:19

2024-06-08T00:19

2024-06-08T00:23

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

донбасс

игорь кастюкевич

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. За удар украинских войск по селу Садовое в Херсонской области российские военные отомстят на поле боя, пощады врагу не будет, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. "За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, простым людям в западных странах пора осознать, что именно их налогами "оплачено оружие убийства мирных граждан Донбасса и Новороссии, Белгорода и других россиян". "Они обязательно должны увидеть все, как есть, узнать правду. И тогда эти простые люди восстанут против тотальной лжи, которую льют им "из всех утюгов" их лидеры и правительства. У режимов, которые построены на лжи и страхе, нет будущего. Их падение неотвратимо, неминуемо", - отметил сенатор.

https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html

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в мире, херсонская область , донбасс, игорь кастюкевич, владимир сальдо