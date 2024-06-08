https://ria.ru/20240608/sechin-1951612152.html
Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция
Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция - РИА Новости, 08.06.2024
Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на энергетической панели в рамках ПМЭФ, привел цитату китайского философа Конфуция: "Там, где кончается... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:23
2024-06-08T11:23
2024-06-08T11:23
пмэф-2024
экономика
игорь сечин
конфуций
роснефть
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на энергетической панели в рамках ПМЭФ, привел цитату китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость". Он выступил с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!". Выступление было посвящено текущей ситуации на энергетическом рынке, темам энергоперехода и поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира. "В завершение хочу привести слова выдающегося китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость", - сказал Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь сечин, конфуций, роснефть, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Игорь Сечин, Конфуций, Роснефть, Россия
Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция
Глава "Роснефти" Сечин: там, где кончается терпение, начинается выносливость
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на энергетической панели в рамках ПМЭФ, привел цитату китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость".
Он выступил с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!". Выступление было посвящено текущей ситуации на энергетическом рынке, темам энергоперехода и поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира.
"В завершение хочу привести слова выдающегося китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость", - сказал Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.