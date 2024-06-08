Рейтинг@Mail.ru
Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:23 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/sechin-1951612152.html
Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция
Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция - РИА Новости, 08.06.2024
Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на энергетической панели в рамках ПМЭФ, привел цитату китайского философа Конфуция: "Там, где кончается... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:23
2024-06-08T11:23
пмэф-2024
экономика
игорь сечин
конфуций
роснефть
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_29c22d6236f42eafb4aaa0c51638482b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на энергетической панели в рамках ПМЭФ, привел цитату китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость". Он выступил с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!". Выступление было посвящено текущей ситуации на энергетическом рынке, темам энергоперехода и поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира. "В завершение хочу привести слова выдающегося китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость", - сказал Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/zasedanie-1951448104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d7dfc7c65d1afaa4d5ebe1dccdca4b09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, игорь сечин, конфуций, роснефть, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Игорь Сечин, Конфуций, Роснефть, Россия
Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция

Глава "Роснефти" Сечин: там, где кончается терпение, начинается выносливость

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на энергетической панели в рамках ПМЭФ, привел цитату китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость".
Он выступил с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!". Выступление было посвящено текущей ситуации на энергетическом рынке, темам энергоперехода и поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира.
"В завершение хочу привести слова выдающегося китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость", - сказал Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
О мировой экономике и внутренних тенденциях. Пленарное заседание ПМЭФ
Вчера, 18:10
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаИгорь СечинКонфуцийРоснефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала