https://ria.ru/20240608/sechin-1951612152.html

Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция

Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция - РИА Новости, 08.06.2024

Сечин завершил доклад на ПМЭФ цитатой Конфуция

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на энергетической панели в рамках ПМЭФ, привел цитату китайского философа Конфуция: "Там, где кончается... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:23

2024-06-08T11:23

2024-06-08T11:23

пмэф-2024

экономика

игорь сечин

конфуций

роснефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на энергетической панели в рамках ПМЭФ, привел цитату китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость". Он выступил с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!". Выступление было посвящено текущей ситуации на энергетическом рынке, темам энергоперехода и поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира. "В завершение хочу привести слова выдающегося китайского философа Конфуция: "Там, где кончается терпение, начинается выносливость", - сказал Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/zasedanie-1951448104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, конфуций, роснефть, россия