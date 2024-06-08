https://ria.ru/20240608/samolet-1951690152.html
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2024
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье
Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на юго-востоке Московской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:17
2024-06-08T19:17
2024-06-08T20:44
происшествия
московская область (подмосковье)
лыткарино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951689729_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eeac86fd7e0989b98172264dccc257d1.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на юго-востоке Московской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."Поступило сообщение о совершении легкомоторным самолетом вынужденной посадки на территории Лыткарино в Московской области. Никто не пострадал, проводится осмотр воздушного судна", — говорится в публикации.Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте начал доследственную проверку.Как пишут "Известия" со ссылкой на Главное управление МЧС России по Московской области, легкомоторный самолет Piper вынужденно приземлился на шоссе. На опубликованных кадрах видно, что он выкатился на обочину и находится рядом с проезжей частью.
https://radiosputnik.ru/20240604/samolet-1950412659.html
московская область (подмосковье)
лыткарино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951689729_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_14cafda13fadd351d30474ca17630897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), лыткарино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Лыткарино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье
В подмосковном Лыткарино на шоссе приземлился легкомоторный самолет Piper