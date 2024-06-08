https://ria.ru/20240608/samolet-1951677848.html

"Аэрофлот" отменил рейс Бишкек — Москва из-за птиц

"Аэрофлот" отменил рейс Бишкек — Москва из-за птиц - РИА Новости, 08.06.2024

"Аэрофлот" отменил рейс Бишкек — Москва из-за птиц

Самолет "Аэрофлота", который в субботу должен был вылететь рейсом Бишкек — Москва, пройдет повторную техническую проверку после того, как он прервал разбег... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:00

2024-06-08T18:00

2024-06-08T18:00

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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", который в субботу должен был вылететь рейсом Бишкек — Москва, пройдет повторную техническую проверку после того, как он прервал разбег из-за птиц на взлетно-посадочной полосе, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. "Рейс SU1887 Бишкек - Москва от 8.06.2024 отменен в связи с необходимостью проведения дополнительной технической проверки воздушного судна после прерванного разбега из-за появления птиц на взлетно-посадочной полосе", - говорится в публикации. В целях сокращения времени ожидания вылета, как отметили в "Аэрофлоте", пассажиры перебронированы на ближайший рейс, который будет выполнен на широкофюзеляжном самолете большей вместимости. "На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20230802/samolet-1887711782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бишкек, москва, россия, аэрофлот, в мире