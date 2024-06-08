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"Аэрофлот" отменил рейс Бишкек — Москва из-за птиц - РИА Новости, 08.06.2024
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18:00 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/samolet-1951677848.html
"Аэрофлот" отменил рейс Бишкек — Москва из-за птиц
"Аэрофлот" отменил рейс Бишкек — Москва из-за птиц - РИА Новости, 08.06.2024
"Аэрофлот" отменил рейс Бишкек — Москва из-за птиц
Самолет "Аэрофлота", который в субботу должен был вылететь рейсом Бишкек — Москва, пройдет повторную техническую проверку после того, как он прервал разбег... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:00
2024-06-08T18:00
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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", который в субботу должен был вылететь рейсом Бишкек — Москва, пройдет повторную техническую проверку после того, как он прервал разбег из-за птиц на взлетно-посадочной полосе, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. "Рейс SU1887 Бишкек - Москва от 8.06.2024 отменен в связи с необходимостью проведения дополнительной технической проверки воздушного судна после прерванного разбега из-за появления птиц на взлетно-посадочной полосе", - говорится в публикации. В целях сокращения времени ожидания вылета, как отметили в "Аэрофлоте", пассажиры перебронированы на ближайший рейс, который будет выполнен на широкофюзеляжном самолете большей вместимости. "На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания", - заключается в сообщении.
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Бишкек, Москва, Россия, Аэрофлот, В мире
"Аэрофлот" отменил рейс Бишкек — Москва из-за птиц

"Аэрофлот" отменил рейс Бишкек — Москва после прерванного разбега из-за птиц

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкЛюди в аэропорту в Бишкеке
Люди в аэропорту в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Люди в аэропорту в Бишкеке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", который в субботу должен был вылететь рейсом Бишкек — Москва, пройдет повторную техническую проверку после того, как он прервал разбег из-за птиц на взлетно-посадочной полосе, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.
"Рейс SU1887 Бишкек - Москва от 8.06.2024 отменен в связи с необходимостью проведения дополнительной технической проверки воздушного судна после прерванного разбега из-за появления птиц на взлетно-посадочной полосе", - говорится в публикации.
В целях сокращения времени ожидания вылета, как отметили в "Аэрофлоте", пассажиры перебронированы на ближайший рейс, который будет выполнен на широкофюзеляжном самолете большей вместимости.
"На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания", - заключается в сообщении.
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