https://ria.ru/20240608/samolet-1951652984.html
В Пулково один из самолетов задел другой во время буксировки
В Пулково один из самолетов задел другой во время буксировки - РИА Новости, 08.06.2024
В Пулково один из самолетов задел другой во время буксировки
В аэропорту Пулково частный самолет во время буксировки задел другой борт, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:55
2024-06-08T15:55
2024-06-08T16:31
пулково (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Пулково частный самолет во время буксировки задел другой борт, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы". "Повреждения обоих бортов незначительные. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства. Пулково работает в штатном режиме. Проводится внутренняя проверка.В управляющей компании отметили, что аэропорт оказывает всю необходимую техническую поддержку и оплачивает ремонтные работы. Вылет частного борта обеспечат в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20240604/aviadeboshir-1950529041.html
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пулково (аэропорт), происшествия
Пулково (аэропорт), Происшествия
В Пулково один из самолетов задел другой во время буксировки
В Пулково один из самолетов задел другой во время буксировки, никто не пострадал
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Пулково частный самолет во время буксировки задел другой борт, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"Повреждения обоих бортов незначительные. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Пулково работает в штатном режиме. Проводится внутренняя проверка.
В управляющей компании отметили, что аэропорт оказывает всю необходимую техническую поддержку и оплачивает ремонтные работы. Вылет частного борта обеспечат в кратчайшие сроки.