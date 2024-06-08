https://ria.ru/20240608/samolet-1951652984.html

В Пулково один из самолетов задел другой во время буксировки

В Пулково один из самолетов задел другой во время буксировки - РИА Новости, 08.06.2024

В Пулково один из самолетов задел другой во время буксировки

В аэропорту Пулково частный самолет во время буксировки задел другой борт, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:55

2024-06-08T15:55

2024-06-08T16:31

пулково (аэропорт)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Пулково частный самолет во время буксировки задел другой борт, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы". "Повреждения обоих бортов незначительные. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства. Пулково работает в штатном режиме. Проводится внутренняя проверка.В управляющей компании отметили, что аэропорт оказывает всю необходимую техническую поддержку и оплачивает ремонтные работы. Вылет частного борта обеспечат в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20240604/aviadeboshir-1950529041.html

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2024

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пулково (аэропорт), происшествия