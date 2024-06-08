https://ria.ru/20240608/salvador-1951572732.html

Сальвадор выступил за открытие посольства России на своей территории

Сальвадор выступил за открытие посольства России на своей территории - РИА Новости, 08.06.2024

Сальвадор выступил за открытие посольства России на своей территории

Сальвадор выступает за открытие самостоятельного посольства России на своей территории для укрепления связей, сообщил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T03:10

2024-06-08T03:10

2024-06-08T03:35

россия

никарагуа

сальвадор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Сальвадор выступает за открытие самостоятельного посольства России на своей территории для укрепления связей, сообщил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ вице-президент Феликс Ульоа. "У нас очень хорошие отношения... Мы открыли посольство (в РФ) и ожидаем, что Россия сможет открыть его", - сказал он. В настоящее время вопросы развития отношений с Сальвадором находятся в ведении посольства РФ в Никарагуа. "У нас есть постоянный представитель (России) в Сан-Сальвадоре, и через него мы всегда говорим о необходимости и желании улучшить отношения как в сфере торговли, так и в сфере культуры, политики, экономики", - отметил вице-президент. "Мы с открытыми объятиями встречаем взаимодействие с Россией... Для нас было бы крайне важно, чтобы открылось посольство в Сальвадоре, потому что на данный момент присутствие посла Никарагуа покрывает основные потребности обмена между государствами, но человек, который осуществляет представительство в Сальвадоре, не обладает статусом посла, что ограничивает некоторые виды деятельности", - сказал Ульоа. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938314319.html

https://ria.ru/20240606/pmef-1950875826.html

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сальвадор

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россия, никарагуа, сальвадор