https://ria.ru/20240608/saldo-1951576299.html

Сальдо рассказал о национализации собственности в Херсонской области

Сальдо рассказал о национализации собственности в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2024

Сальдо рассказал о национализации собственности в Херсонской области

Собственность людей, финансирующих агрессию против Херсонской области, автоматически национализирована, для ее возврата необходимо лично приехать в регион и... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T05:11

2024-06-08T05:11

2024-06-08T05:46

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херсонская область

владимир сальдо

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Собственность людей, финансирующих агрессию против Херсонской области, автоматически национализирована, для ее возврата необходимо лично приехать в регион и доказать свое неучастие в неправомерных действиях, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "В этот список (обладателей собственности в области, подлежащих национализации - ред.) автоматически, учитывая наше региональное законодательство, попадают те, кто хотя бы какое-то участие принимал в финансировании или поддержке агрессии против Херсонской области и против Российской Федерации. Все. Потому что неосознанно это никто не делал. Все делали - те, кто финансировал, - осознанно. И поэтому большая часть собственности, которая находится на территории Херсонской области, уже сейчас формально и юридически является государственной собственностью Херсонской области", - сказал Сальдо. Вернуть собственность можно, доказав лично, что в подобного рода действиях владелец не принимал участия. "И для того чтобы подтвердить и вернуть себе свое имущество, всем тем - и олигархам, и не только олигархам, - нужно лично приехать к себе домой, сходить, предоставить правоустанавливающие документы в органы, регистрирующие такие правоустанавливающие документы. И только после этого, если эта структура или этот человек не принимал участие, он докажет, что он не принимал участие в финансировании агрессии, ему его собственность может быть возвращена" , - заявил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/natsionalizatsiya-1951572573.html

https://ria.ru/20240607/vodokhranilische-1951204467.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо