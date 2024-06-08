https://ria.ru/20240608/ryazan-1951609703.html

В Рязанской области ожидают 2,2 миллиона туристов и экскурсантов

В Рязанской области ожидают 2,2 миллиона туристов и экскурсантов - РИА Новости, 08.06.2024

В Рязанской области ожидают 2,2 миллиона туристов и экскурсантов

Порядка 2,2 миллиона туристов и экскурсантов ожидается в Рязанской области в 2024 году, к 2030 году власти региона ставят задачу увеличить поток до 3 миллионов... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:02

2024-06-08T11:02

2024-06-08T11:02

рязанская область

рязанская область

рязань

павел малков

новости - туризм

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756377481_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_226b14854309bc944ddb2c2ec7b0545f.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Порядка 2,2 миллиона туристов и экскурсантов ожидается в Рязанской области в 2024 году, к 2030 году власти региона ставят задачу увеличить поток до 3 миллионов человек, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024. "Интерес к Рязанской области растет. И это результат большой комплексной работы. Развивается инфраструктура, создаются новые маршруты, объекты показа. Проводятся очень интересные событийные фестивали. Одним из основных является фестиваль "Небо России", в этом году он пройдет в регионе 4-12 августа. Также только за последнее время у нас открылись три новых музея. Это музей судоходства Рязанского края "Окский маяк", музей кофе в Торговом городке и музей Вырковской игрушки в Касимове", - сказал Малков. Он отметил, что в Торговом городке – восстановленном из руин рязанском ВДНХ собраны все народно-художественные промыслы, гастрономические бренды Рязани. Это место является частью создаваемого пешеходного маршрута "Рязань пешеходная". Он охватит все знаковые объекты и локации в историческом центре города. Протяженность маршрута составит более 13 километров - Рязанский кремль, набережные рек Оки и Трубежа, объекты культурного наследия, парки, пешеходные улицы, которые поэтапно благоустраиваются. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/ryazan-1951175536.html

рязанская область

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязанская область, рязань, павел малков, новости - туризм, пмэф