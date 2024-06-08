https://ria.ru/20240608/ryazan-1951609703.html
В Рязанской области ожидают 2,2 миллиона туристов и экскурсантов
В Рязанской области ожидают 2,2 миллиона туристов и экскурсантов - РИА Новости, 08.06.2024
В Рязанской области ожидают 2,2 миллиона туристов и экскурсантов
Порядка 2,2 миллиона туристов и экскурсантов ожидается в Рязанской области в 2024 году, к 2030 году власти региона ставят задачу увеличить поток до 3 миллионов... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:02
2024-06-08T11:02
2024-06-08T11:02
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Порядка 2,2 миллиона туристов и экскурсантов ожидается в Рязанской области в 2024 году, к 2030 году власти региона ставят задачу увеличить поток до 3 миллионов человек, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024. "Интерес к Рязанской области растет. И это результат большой комплексной работы. Развивается инфраструктура, создаются новые маршруты, объекты показа. Проводятся очень интересные событийные фестивали. Одним из основных является фестиваль "Небо России", в этом году он пройдет в регионе 4-12 августа. Также только за последнее время у нас открылись три новых музея. Это музей судоходства Рязанского края "Окский маяк", музей кофе в Торговом городке и музей Вырковской игрушки в Касимове", - сказал Малков. Он отметил, что в Торговом городке – восстановленном из руин рязанском ВДНХ собраны все народно-художественные промыслы, гастрономические бренды Рязани. Это место является частью создаваемого пешеходного маршрута "Рязань пешеходная". Он охватит все знаковые объекты и локации в историческом центре города. Протяженность маршрута составит более 13 километров - Рязанский кремль, набережные рек Оки и Трубежа, объекты культурного наследия, парки, пешеходные улицы, которые поэтапно благоустраиваются. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, рязань, павел малков, новости - туризм, пмэф
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Новости - Туризм, ПМЭФ
В Рязанской области ожидают 2,2 миллиона туристов и экскурсантов
Губернатор Малков: в Рязанской области в 2024 году ожидают 2,2 миллиона туристов
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Порядка 2,2 миллиона туристов и экскурсантов ожидается в Рязанской области в 2024 году, к 2030 году власти региона ставят задачу увеличить поток до 3 миллионов человек, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024.
"Интерес к Рязанской области растет. И это результат большой комплексной работы. Развивается инфраструктура, создаются новые маршруты, объекты показа. Проводятся очень интересные событийные фестивали. Одним из основных является фестиваль "Небо России", в этом году он пройдет в регионе 4-12 августа. Также только за последнее время у нас открылись три новых музея. Это музей судоходства Рязанского края "Окский маяк", музей кофе в Торговом городке и музей Вырковской игрушки в Касимове", - сказал Малков.
Он отметил, что в Торговом городке – восстановленном из руин рязанском ВДНХ собраны все народно-художественные промыслы, гастрономические бренды Рязани
. Это место является частью создаваемого пешеходного маршрута "Рязань пешеходная". Он охватит все знаковые объекты и локации в историческом центре города. Протяженность маршрута составит более 13 километров - Рязанский кремль, набережные рек Оки и Трубежа, объекты культурного наследия, парки, пешеходные улицы, которые поэтапно благоустраиваются.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.