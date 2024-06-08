https://ria.ru/20240608/ryazan-1951609089.html

Рязанский губернатор рассказал об инвестпроектах региона

Рязанский губернатор рассказал об инвестпроектах региона - РИА Новости, 08.06.2024

Рязанский губернатор рассказал об инвестпроектах региона

Ключевыми точками роста в Рязанской области являются проекты - индустриальный парк "Рязанский", "Аэрокосмическая инновационная долина", научно-производственный... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:59

2024-06-08T10:59

2024-06-08T10:59

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Ключевыми точками роста в Рязанской области являются проекты - индустриальный парк "Рязанский", "Аэрокосмическая инновационная долина", научно-производственный центр "Протос" и многое другое, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024. По его словам, индустриальный парк "Рязанский" - площадка с готовой инфраструктурой (более 500 гектаров), в нем уже работают 20 ключевых резидентов. И сейчас он практически полностью заполнен. "В ближайшее время начнем проектировать еще одну такую площадку. Новый индустриальный парк расположится в 5 километрах от действующего. Он будет площадью порядка 200 гектаров. Решили дальше строить небольшими объемами и сделать несколько парков в разных районах области, чтобы у инвестора был выбор", - сказал Малков. Малков добавил, что другой значимый проект – ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина", запущенный по поручению президента России Владимира Путина. В Долине более 50 резидентов, есть проекты в сфере аэрокосмических, биомедицинских, информационных технологий, электроники и радиотехники. Главная тематика – создание беспилотников. Рязанская область в числе 11 регионов участвует в национальном проекте по формированию отрасли беспилотных авиационных систем. Кроме того, создается научно-производственный центр "Протос", который будет работать с опорой на Долину на базе аэродрома "Протасово". Он будет специализироваться на подготовке к сертификации БАС, производстве электродвигателей и сервоприводов для БПЛА. Также строятся два фармпроизводства, где будут изготавливать препараты, которые в РФ еще не делают, в том числе на основе плазмы крови и для диагностики и лечения онкологии. По словам Малкова, в Рязанском регионе расширяются мощности производств модульных систем вентиляции, приборов учета. На завершающей стадии строительство нового завода, где будут выпускаться средства гигиены и изделия медицинского назначения. Малков также упомянул про развитие ТОСЭР "Лесной", где создано 270 рабочих мест, а фактический объем инвестиций перевалил за 1 миллиард рублей. Проектами начинает наполняться и агропромышленный парк в Александро-Невском районе. "АгроТерра" - это новые проекты в сфере АПК. Развивается энергоемкая производственная площадка моногорода Новомичуринск площадью 482 гектаров, здесь резиденты получат налоговые преференции, возможности для льготного финансирования ВЭБ.РФ. Кроме того, на территории региона активно развиваются цементные производства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/ryazan-1951175536.html

https://ria.ru/20240112/malkov-1921023905.html

https://ria.ru/20230912/ryazan-1895928862.html

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Ольга Фомченкова

рязанская область, россия, павел малков, пмэф