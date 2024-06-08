https://ria.ru/20240608/rossiya-1951618502.html

Захарова рассказала, как Россия будет реагировать на заявления США по ЯО

Захарова рассказала, как Россия будет реагировать на заявления США по ЯО - РИА Новости, 08.06.2024

Захарова рассказала, как Россия будет реагировать на заявления США по ЯО

Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной, заявила РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:11

2024-06-08T12:11

2024-06-08T12:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной, заявила РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Белый Дом заявил о том, что видит необходимость увеличить свой ядерный арсенал. Это заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. "Вчера президент всё сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в её доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что, по ее мнению, в Штатах уже не понимают, о чем заявляют и зачем. "Но самое главное, они постоянно почему-то используют слова, связанные с Россией, для выстраивания каких-то своих концептуальных вещей.… Все время они как-то используют тему России для решения своих внутренних задач. О чем это говорит? Это говорит об их, на мой взгляд, внутренней ущербности", - подчеркнула представитель МИД. Она заключила, что власти США должны объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной информационной политической конъюнктуры. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

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россия, сша, мария захарова, владимир путин, в мире