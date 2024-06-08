https://ria.ru/20240608/rossiya-1951582032.html

Эксперт объяснил, как страны Европы эксплуатируют страх перед Россией

Эксперт объяснил, как страны Европы эксплуатируют страх перед Россией - РИА Новости, 08.06.2024

Эксперт объяснил, как страны Европы эксплуатируют страх перед Россией

Власти европейских стран эксплуатируют культивируемый ими же страх перед Россией в своих целях, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:35

2024-06-08T07:35

2024-06-08T07:40

россия

германия

украина

владимир зеленский

борис писториус

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нато

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СТАМБУЛ, 8 июн - РИА Новости. Власти европейских стран эксплуатируют культивируемый ими же страх перед Россией в своих целях, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что ФРГ следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году. "Европейские страны охвачены очень серьезным страхом перед (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Их руководство еще со времен холодной войны начало внушать страх населению, эксплуатируя эти опасения, чтобы постепенно становиться всё более авторитарными. Страны Европы усиливают страх перед Россией, вводя обязательную военную службу, набирая женщин на нее, проводя обучение молодежи военным навыкам в лагерях, увеличивая производство оборонной промышленности, чтобы обеспечить продолжение бесцельной помощи Украине как пешке США", - заявил Эренель. По мнению эксперта, эти усилия стоит оценивать как попытку убедить общественность, что "для мира необходимо продолжать войну". Ранее Путин на полях Петербургского международного экономического форума провел беседу с руководителями крупнейших международных информагентств. По словам Путина, администрация США заставит руководство Украины, в частности Владимира Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает президент России. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

https://ria.ru/20231030/germaniya-1906084988.html

россия

германия

украина

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россия, германия, украина, владимир зеленский, борис писториус, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато