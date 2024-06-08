https://ria.ru/20240608/rossiya-1951573780.html

Россия освобождает мир от нацизма, заявил советник президента Никарагуа

Россия освобождает мир от нацизма, заявил советник президента Никарагуа - РИА Новости, 08.06.2024

Россия освобождает мир от нацизма, заявил советник президента Никарагуа

Россия в настоящий момент снова борется за безопасность народов мира, освобождая их от нацизма и фашизма, которые финансируются и управляются США и их... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T03:32

2024-06-08T03:32

2024-06-08T03:42

россия

никарагуа

сша

лауреано ортега

нато

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия в настоящий момент снова борется за безопасность народов мира, освобождая их от нацизма и фашизма, которые финансируются и управляются США и их союзниками по НАТО, заявил РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега в ходе интервью, которое прошло на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). "Россия посредством проектов в сфере безопасности и обороны, в частности с Никарагуа, содействует миру, спокойствию, безопасности, стабильности, и мы гордимся тем, что сотрудничаем с Россией в этой области, потому что Россия - это страна, которая исторически, и в настоящий момент это продолжает президент Путин, борется за безопасность народов мира", - сказал Ортега. По словам собеседника агентства, "великая битва против фашизма на Украине" имеет глобальное воздействие - на этом фронте идет борьба за мир во всем мире. "(Россия) борется за мир во всем мире, снова освобождая нас всех, как они это делали раньше, от нацизма и фашизма, и который, как мы все знаем, финансируется, организуется и находится под управлением Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Поэтому мы солидарны и всегда сопровождаем Россию в их борьбе, и мы надеемся и убеждены в великой победе", - добавил Ортега. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/tryudo-1949487160.html

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россия, никарагуа, сша, лауреано ортега, нато