Рейтинг@Mail.ru
Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:07 08.06.2024 (обновлено: 15:08 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/robot-1951646076.html
Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ
Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024
Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ
Робот-гуманоид с искусственным интеллектом (ИИ) в ошейнике прогуливается по площадке ПМЭФ-2024, сопровождающий управляет им голосом, давая команды "поверни... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:07
2024-06-08T15:08
пмэф-2024
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951645275_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92d64e1e1e394367bbedbd3250287232.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Робот-гуманоид с искусственным интеллектом (ИИ) в ошейнике прогуливается по площадке ПМЭФ-2024, сопровождающий управляет им голосом, давая команды "поверни голову направо", "поверни голову налево", передает корреспондент РИА Новости. Робот-гуманоид Н1 от китайского разработчика Unitree Robotics сделан для исследования и профессиональной разработки программного обеспечения (ПО). На сайте компании сказано, что он имитирует человеческую походку, бегает со скоростью до 5 метров в секунду, наклоняется и переносит грузы до 30 килограммов. Робот весит 47 килограммов, а автономная работа аккумулятора составляет 1,5 часа. Он также оснащен датчиками, благодаря которым может сканировать пространство в панорамном режиме на 360 градусов и распознавать препятствия на пути. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950616172.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Робот-гуманоид на площадке ПМЭФ-2024
Робот-гуманоид на площадке ПМЭФ-2024
2024-06-08T15:07
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951645275_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7030bdf99f7c608376eb2f069b1f3d32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия
Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ

Робот-гуманоид с ИИ в ошейнике прогулялся по площадке ПМЭФ

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Робот-гуманоид с искусственным интеллектом (ИИ) в ошейнике прогуливается по площадке ПМЭФ-2024, сопровождающий управляет им голосом, давая команды "поверни голову направо", "поверни голову налево", передает корреспондент РИА Новости.
Робот-гуманоид Н1 от китайского разработчика Unitree Robotics сделан для исследования и профессиональной разработки программного обеспечения (ПО). На сайте компании сказано, что он имитирует человеческую походку, бегает со скоростью до 5 метров в секунду, наклоняется и переносит грузы до 30 килограммов.
Робот весит 47 килограммов, а автономная работа аккумулятора составляет 1,5 часа. Он также оснащен датчиками, благодаря которым может сканировать пространство в панорамном режиме на 360 градусов и распознавать препятствия на пути.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Робот Жека на стенде Подмосковья на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
На ПМЭФ робот Жека рассказал анекдот про москвичей
5 июня, 11:53
 
ПМЭФ-2024ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала