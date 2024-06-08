https://ria.ru/20240608/robot-1951646076.html

Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ

Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024

Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ

Робот-гуманоид с искусственным интеллектом (ИИ) в ошейнике прогуливается по площадке ПМЭФ-2024, сопровождающий управляет им голосом, давая команды "поверни... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:07

2024-06-08T15:07

2024-06-08T15:08

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Робот-гуманоид с искусственным интеллектом (ИИ) в ошейнике прогуливается по площадке ПМЭФ-2024, сопровождающий управляет им голосом, давая команды "поверни голову направо", "поверни голову налево", передает корреспондент РИА Новости. Робот-гуманоид Н1 от китайского разработчика Unitree Robotics сделан для исследования и профессиональной разработки программного обеспечения (ПО). На сайте компании сказано, что он имитирует человеческую походку, бегает со скоростью до 5 метров в секунду, наклоняется и переносит грузы до 30 килограммов. Робот весит 47 килограммов, а автономная работа аккумулятора составляет 1,5 часа. Он также оснащен датчиками, благодаря которым может сканировать пространство в панорамном режиме на 360 градусов и распознавать препятствия на пути. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Робот-гуманоид на площадке ПМЭФ-2024 Робот-гуманоид на площадке ПМЭФ-2024 2024-06-08T15:07 true PT0M14S

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