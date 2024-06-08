https://ria.ru/20240608/robot-1951646076.html
Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ
Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024
Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ
Робот-гуманоид с искусственным интеллектом (ИИ) в ошейнике прогуливается по площадке ПМЭФ-2024, сопровождающий управляет им голосом, давая команды "поверни... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:07
2024-06-08T15:07
2024-06-08T15:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Робот-гуманоид с искусственным интеллектом (ИИ) в ошейнике прогуливается по площадке ПМЭФ-2024, сопровождающий управляет им голосом, давая команды "поверни голову направо", "поверни голову налево", передает корреспондент РИА Новости. Робот-гуманоид Н1 от китайского разработчика Unitree Robotics сделан для исследования и профессиональной разработки программного обеспечения (ПО). На сайте компании сказано, что он имитирует человеческую походку, бегает со скоростью до 5 метров в секунду, наклоняется и переносит грузы до 30 килограммов. Робот весит 47 килограммов, а автономная работа аккумулятора составляет 1,5 часа. Он также оснащен датчиками, благодаря которым может сканировать пространство в панорамном режиме на 360 градусов и распознавать препятствия на пути. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Робот-гуманоид на площадке ПМЭФ-2024
Робот-гуманоид на площадке ПМЭФ-2024
2024-06-08T15:07
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технологии, россия
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия
Робот-гуманоид с ИИ прогулялся по площадке ПМЭФ
Робот-гуманоид с ИИ в ошейнике прогулялся по площадке ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Робот-гуманоид с искусственным интеллектом (ИИ) в ошейнике прогуливается по площадке ПМЭФ-2024, сопровождающий управляет им голосом, давая команды "поверни голову направо", "поверни голову налево", передает корреспондент РИА Новости.
Робот-гуманоид Н1 от китайского разработчика Unitree Robotics сделан для исследования и профессиональной разработки программного обеспечения (ПО). На сайте компании сказано, что он имитирует человеческую походку, бегает со скоростью до 5 метров в секунду, наклоняется и переносит грузы до 30 килограммов.
Робот весит 47 килограммов, а автономная работа аккумулятора составляет 1,5 часа. Он также оснащен датчиками, благодаря которым может сканировать пространство в панорамном режиме на 360 градусов и распознавать препятствия на пути.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.