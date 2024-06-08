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Бойцы группировки войск "Центр" организовали "конвейер" по ремонту техники - РИА Новости, 08.06.2024
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05:14 08.06.2024 (обновлено: 05:44 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/remont-1951576450.html
Бойцы группировки войск "Центр" организовали "конвейер" по ремонту техники
Бойцы группировки войск "Центр" организовали "конвейер" по ремонту техники - РИА Новости, 08.06.2024
Бойцы группировки войск "Центр" организовали "конвейер" по ремонту техники
Военнослужащие группировки "Центр" организовали в зоне СВО "конвейер" по восстановлению неисправной техники, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T05:14
2024-06-08T05:44
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" организовали в зоне СВО "конвейер" по восстановлению неисправной техники, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Конвейерное восстановление" боевой техники организовали военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне СВО. В полевых условиях специалисты проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей, а также с последующим запуском восстановленного агрегата на специальном стенде", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что на ремонт двигателя у военнослужащих уходит не более трех суток, в итоге техника возвращается в строй. Кроме этого, в ремонтных мастерских военные специалисты проводят ремонт вышедшего из строя электрооборудования боевых машин. Военные специалисты ремонтируют практически любые повреждения и восстанавливают различные системы. "Возвращают в строй не только бронетехнику и автотранспорт, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия. Живут военнослужащие в специально оборудованных помещениях, которые для защиты от артиллерийского огня противника находятся глубоко под землей и оборудованы всем необходимым для комфортного проживания имуществом", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20240103/mo-1919573046.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Бойцы группировки войск "Центр" организовали "конвейер" по ремонту техники

Военные группировки войск "Центр" организовали "конвейер" по ремонту техники

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" организовали в зоне СВО "конвейер" по восстановлению неисправной техники, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Конвейерное восстановление" боевой техники организовали военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне СВО. В полевых условиях специалисты проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей, а также с последующим запуском восстановленного агрегата на специальном стенде", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Там добавили, что на ремонт двигателя у военнослужащих уходит не более трех суток, в итоге техника возвращается в строй. Кроме этого, в ремонтных мастерских военные специалисты проводят ремонт вышедшего из строя электрооборудования боевых машин. Военные специалисты ремонтируют практически любые повреждения и восстанавливают различные системы.
"Возвращают в строй не только бронетехнику и автотранспорт, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия. Живут военнослужащие в специально оборудованных помещениях, которые для защиты от артиллерийского огня противника находятся глубоко под землей и оборудованы всем необходимым для комфортного проживания имуществом", - отметили в МО РФ.
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