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На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ - РИА Новости, 08.06.2024
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06:51 08.06.2024 (обновлено: 07:31 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/reb-1951579792.html
На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ
На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ - РИА Новости, 08.06.2024
На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на 19 автомобилей скорой помощи, которые работают на граничащей с Украиной территории, установлены РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T06:51
2024-06-08T07:31
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на 19 автомобилей скорой помощи, которые работают на граничащей с Украиной территории, установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), на очереди - еще 11 машин. Разработчик системы РЭБ "Волнорез" ранее рассказал РИА Новости, что эта система защитит "скорые" в Белгородской области, которые эвакуируют мирных жителей непосредственно из тех районов, куда регулярно прилетают дроны. Адаптация "Волнорезов" на машины, по его словам, была непростой - перед разработчиками стояла задача не допустить радиоэлектронного воздействия комплексов на медицинское оборудование, например на реанимационное. "Установили на 19 авто скорой помощи, которые работают в приграничье, РЭБ, оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу, в работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта", - сказал Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что вопрос безопасности - самый главный в регионе.
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ

Гладков: на 19 машинах скорой помощи в приграничье установили системы РЭБ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи в Белгороде
Машины скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Машины скорой помощи в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на 19 автомобилей скорой помощи, которые работают на граничащей с Украиной территории, установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), на очереди - еще 11 машин.
Разработчик системы РЭБ "Волнорез" ранее рассказал РИА Новости, что эта система защитит "скорые" в Белгородской области, которые эвакуируют мирных жителей непосредственно из тех районов, куда регулярно прилетают дроны. Адаптация "Волнорезов" на машины, по его словам, была непростой - перед разработчиками стояла задача не допустить радиоэлектронного воздействия комплексов на медицинское оборудование, например на реанимационное.
"Установили на 19 авто скорой помощи, которые работают в приграничье, РЭБ, оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу, в работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта", - сказал Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что вопрос безопасности - самый главный в регионе.
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