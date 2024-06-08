https://ria.ru/20240608/reb-1951579792.html

На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ

На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ - РИА Новости, 08.06.2024

На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на 19 автомобилей скорой помощи, которые работают на граничащей с Украиной территории, установлены РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T06:51

2024-06-08T06:51

2024-06-08T07:31

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945441554_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_02d88b09bd70c7f7050997e8fd7309c6.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на 19 автомобилей скорой помощи, которые работают на граничащей с Украиной территории, установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), на очереди - еще 11 машин. Разработчик системы РЭБ "Волнорез" ранее рассказал РИА Новости, что эта система защитит "скорые" в Белгородской области, которые эвакуируют мирных жителей непосредственно из тех районов, куда регулярно прилетают дроны. Адаптация "Волнорезов" на машины, по его словам, была непростой - перед разработчиками стояла задача не допустить радиоэлектронного воздействия комплексов на медицинское оборудование, например на реанимационное. "Установили на 19 авто скорой помощи, которые работают в приграничье, РЭБ, оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу, в работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта", - сказал Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что вопрос безопасности - самый главный в регионе.

https://ria.ru/20240608/lugansk-1951579474.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков