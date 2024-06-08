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"У нас будут большие проблемы". В США испугались предупреждения Путина - РИА Новости, 08.06.2024
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15:59 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/putin-1951653785.html
"У нас будут большие проблемы". В США испугались предупреждения Путина
"У нас будут большие проблемы". В США испугались предупреждения Путина - РИА Новости, 08.06.2024
"У нас будут большие проблемы". В США испугались предупреждения Путина
Американским политикам следует серьезно относиться к словам Владимира Путина о ядерном оружии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:59
2024-06-08T15:59
россия
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
москва
вашингтон (штат)
нато
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американским политикам следует серьезно относиться к словам Владимира Путина о ядерном оружии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Ранее в четверг в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не использует такие средство, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства."Он абсолютно серьезен, он не играет, это не блеф, он говорит именно то, что имеет в виду. &lt;…&gt; Американским политикам лучше очнуться и обратить внимание, иначе у нас будут большие проблемы, и это буквально может привести к уничтожению американских военных баз в Соединенных Штатах с помощью ядерного оружия", — отметил он.По словам эксперта, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как крайнюю меру. При этом Джонсон добавил, что Вашингтону следует понимать, что Москва всем необходимым для этого.Ранее в прошлом году Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240608/makron-1951643557.html
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россия, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), москва, вашингтон (штат), нато
Россия, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Москва, Вашингтон (штат), НАТО
"У нас будут большие проблемы". В США испугались предупреждения Путина

Джонсон: американские политики должны серьезно отнестись к предупреждению Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американским политикам следует серьезно относиться к словам Владимира Путина о ядерном оружии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Ранее в четверг в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не использует такие средство, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства.
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"Он абсолютно серьезен, он не играет, это не блеф, он говорит именно то, что имеет в виду. <…> Американским политикам лучше очнуться и обратить внимание, иначе у нас будут большие проблемы, и это буквально может привести к уничтожению американских военных баз в Соединенных Штатах с помощью ядерного оружия", — отметил он.
По словам эксперта, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как крайнюю меру. При этом Джонсон добавил, что Вашингтону следует понимать, что Москва всем необходимым для этого.
Ранее в прошлом году Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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РоссияВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МоскваВашингтон (штат)НАТО
 
 
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