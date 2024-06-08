https://ria.ru/20240608/putin-1951653785.html

"У нас будут большие проблемы". В США испугались предупреждения Путина

"У нас будут большие проблемы". В США испугались предупреждения Путина - РИА Новости, 08.06.2024

"У нас будут большие проблемы". В США испугались предупреждения Путина

Американским политикам следует серьезно относиться к словам Владимира Путина о ядерном оружии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:59

2024-06-08T15:59

2024-06-08T15:59

россия

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

москва

вашингтон (штат)

нато

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американским политикам следует серьезно относиться к словам Владимира Путина о ядерном оружии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Ранее в четверг в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не использует такие средство, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства."Он абсолютно серьезен, он не играет, это не блеф, он говорит именно то, что имеет в виду. <…> Американским политикам лучше очнуться и обратить внимание, иначе у нас будут большие проблемы, и это буквально может привести к уничтожению американских военных баз в Соединенных Штатах с помощью ядерного оружия", — отметил он.По словам эксперта, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как крайнюю меру. При этом Джонсон добавил, что Вашингтону следует понимать, что Москва всем необходимым для этого.Ранее в прошлом году Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240608/makron-1951643557.html

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россия, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), москва, вашингтон (штат), нато