https://ria.ru/20240608/putin-1951605653.html

Путин поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником

Путин поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.06.2024

Путин поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников социальной защиты с профессиональным праздником, отметив, что от их самоотдачи и компетентности зависит... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:43

2024-06-08T10:43

2024-06-08T10:43

общество

россия

владимир путин

день социального работника

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников социальной защиты с профессиональным праздником, отметив, что от их самоотдачи и компетентности зависит качество жизни людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с Днём социального работника. В России в сфере социальной защиты трудятся настоящие профессионалы – педагоги и психологи, медики и юристы, представители других специальностей. И во многом от вашей компетентности и самоотдачи, преданности избранному делу зависят качество жизни людей, утверждение в обществе принципов справедливости и гуманизма. Важно, что в последние годы, наряду с государственными и муниципальными учреждениями, высокую миссию социального служения выполняют НКО, бизнес-структуры, религиозные организации, благотворительные фонды, волонтёры и добровольцы", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что сегодня одна из общих, ключевых задач – оказание действенной, всесторонней помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. Необходимо, по его словам, последовательно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой опыт и лучшие региональные практики, в том числе в таких чувствительных сферах, как поддержка семей, людей с ограничением по здоровью, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. "Хочу сердечно поблагодарить вас за самоотверженную, востребованную работу, душевную щедрость и отзывчивость. Желаю здоровья и успехов в реализации намеченных планов", - добавил он.

https://ria.ru/20240608/sotsrabotnik-1951035600.html

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общество, россия, владимир путин, день социального работника