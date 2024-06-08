Путин поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником
Путин: от самоотдачи работников соцзащиты зависит качество жизни людей
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников социальной защиты с профессиональным праздником, отметив, что от их самоотдачи и компетентности зависит качество жизни людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Поздравляю вас с Днём социального работника. В России в сфере социальной защиты трудятся настоящие профессионалы – педагоги и психологи, медики и юристы, представители других специальностей. И во многом от вашей компетентности и самоотдачи, преданности избранному делу зависят качество жизни людей, утверждение в обществе принципов справедливости и гуманизма. Важно, что в последние годы, наряду с государственными и муниципальными учреждениями, высокую миссию социального служения выполняют НКО, бизнес-структуры, религиозные организации, благотворительные фонды, волонтёры и добровольцы", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что сегодня одна из общих, ключевых задач – оказание действенной, всесторонней помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. Необходимо, по его словам, последовательно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой опыт и лучшие региональные практики, в том числе в таких чувствительных сферах, как поддержка семей, людей с ограничением по здоровью, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
"Хочу сердечно поблагодарить вас за самоотверженную, востребованную работу, душевную щедрость и отзывчивость. Желаю здоровья и успехов в реализации намеченных планов", - добавил он.