https://ria.ru/20240608/putin-1951581086.html

Эксперт объяснил, как слова Путина на ПМЭФ повлияют на европейские общества

Эксперт объяснил, как слова Путина на ПМЭФ повлияют на европейские общества - РИА Новости, 08.06.2024

Эксперт объяснил, как слова Путина на ПМЭФ повлияют на европейские общества

Высказывания президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ о готовности поставить дальнобойное вооружение испытывающим давление странам может расширить "линии разлома" РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:22

2024-06-08T07:22

2024-06-08T07:48

пмэф-2024

россия

украина

сша

владимир путин

андерс фог расмуссен

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951491980_0:141:3290:1992_1920x0_80_0_0_00bd0280b05855b41cd06f07d342fd67.jpg

СТАМБУЛ, 8 июн - РИА Новости. Высказывания президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ о готовности поставить дальнобойное вооружение испытывающим давление странам может расширить "линии разлома" в европейских обществах по поводу продолжения помощи Украине, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Путин в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Россия пока не поставляет дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, но оставляет за собой это право. В то же время, по его словам, сказать, что это будет сделано завтра, нельзя. По мнению эксперта, заявления Путина являются отсылкой к философии "войны за мир", которую высказывали ряд стран Европы, в первую очередь Великобритания, а также экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Они прикрываются этой философией и говорят, что если мы хотим мира, то необходимо поставить РФ в такую позицию, в которой она примет наши условия. Запад стал осознавать, что Украина идет шаг за шагом к поражению, несмотря на всю поддержку западных стран. Но они хотят увеличить помощь Украине, чтобы она поступала на постоянной основе. США же, очевидно, пытаются поставками ракет дальнего действия перенести конфликт внутрь России и сделать так, чтобы внимание Москвы было уделено гораздо большей территории", - отметил Эренель. "Можно предположить, что Путин, говоря о том, что Москва готова расширить боевые действия с точки зрения масштабов и воздействия в случае, если ударам подвергнутся внутренние регионы РФ, пытается сделать "линии разлома", которые постепенно углубляются в западных странах, еще более хрупкими", - считает эксперт. Президент США Джо Байден ранее признал, что решение одобрить удары ВСУ по целям внутри границ РФ американским оружием "теоретически может" втянуть Запад в конфликт, однако назвал такое развитие событий маловероятным. Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240607/signal-1951203935.html

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир путин, андерс фог расмуссен, джо байден, нато, вооруженные силы украины