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Эксперт объяснил, как слова Путина на ПМЭФ повлияют на европейские общества - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:22 08.06.2024 (обновлено: 07:48 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/putin-1951581086.html
Эксперт объяснил, как слова Путина на ПМЭФ повлияют на европейские общества
Эксперт объяснил, как слова Путина на ПМЭФ повлияют на европейские общества - РИА Новости, 08.06.2024
Эксперт объяснил, как слова Путина на ПМЭФ повлияют на европейские общества
Высказывания президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ о готовности поставить дальнобойное вооружение испытывающим давление странам может расширить "линии разлома" РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T07:22
2024-06-08T07:48
пмэф-2024
россия
украина
сша
владимир путин
андерс фог расмуссен
джо байден
нато
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СТАМБУЛ, 8 июн - РИА Новости. Высказывания президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ о готовности поставить дальнобойное вооружение испытывающим давление странам может расширить "линии разлома" в европейских обществах по поводу продолжения помощи Украине, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Путин в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Россия пока не поставляет дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, но оставляет за собой это право. В то же время, по его словам, сказать, что это будет сделано завтра, нельзя. По мнению эксперта, заявления Путина являются отсылкой к философии "войны за мир", которую высказывали ряд стран Европы, в первую очередь Великобритания, а также экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Они прикрываются этой философией и говорят, что если мы хотим мира, то необходимо поставить РФ в такую позицию, в которой она примет наши условия. Запад стал осознавать, что Украина идет шаг за шагом к поражению, несмотря на всю поддержку западных стран. Но они хотят увеличить помощь Украине, чтобы она поступала на постоянной основе. США же, очевидно, пытаются поставками ракет дальнего действия перенести конфликт внутрь России и сделать так, чтобы внимание Москвы было уделено гораздо большей территории", - отметил Эренель. "Можно предположить, что Путин, говоря о том, что Москва готова расширить боевые действия с точки зрения масштабов и воздействия в случае, если ударам подвергнутся внутренние регионы РФ, пытается сделать "линии разлома", которые постепенно углубляются в западных странах, еще более хрупкими", - считает эксперт. Президент США Джо Байден ранее признал, что решение одобрить удары ВСУ по целям внутри границ РФ американским оружием "теоретически может" втянуть Запад в конфликт, однако назвал такое развитие событий маловероятным. Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240607/signal-1951203935.html
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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россия, украина, сша, владимир путин, андерс фог расмуссен, джо байден, нато, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Андерс Фог Расмуссен, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
Эксперт объяснил, как слова Путина на ПМЭФ повлияют на европейские общества

Эксперт Эренель: слова Путина на ПМЭФ могут расширить линии разлома в Европе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 июн - РИА Новости. Высказывания президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ о готовности поставить дальнобойное вооружение испытывающим давление странам может расширить "линии разлома" в европейских обществах по поводу продолжения помощи Украине, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Путин в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Россия пока не поставляет дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, но оставляет за собой это право. В то же время, по его словам, сказать, что это будет сделано завтра, нельзя.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
На американском ТВ испугались сигнала Путина Западу
Вчера, 06:25
По мнению эксперта, заявления Путина являются отсылкой к философии "войны за мир", которую высказывали ряд стран Европы, в первую очередь Великобритания, а также экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Они прикрываются этой философией и говорят, что если мы хотим мира, то необходимо поставить РФ в такую позицию, в которой она примет наши условия. Запад стал осознавать, что Украина идет шаг за шагом к поражению, несмотря на всю поддержку западных стран. Но они хотят увеличить помощь Украине, чтобы она поступала на постоянной основе. США же, очевидно, пытаются поставками ракет дальнего действия перенести конфликт внутрь России и сделать так, чтобы внимание Москвы было уделено гораздо большей территории", - отметил Эренель.
"Можно предположить, что Путин, говоря о том, что Москва готова расширить боевые действия с точки зрения масштабов и воздействия в случае, если ударам подвергнутся внутренние регионы РФ, пытается сделать "линии разлома", которые постепенно углубляются в западных странах, еще более хрупкими", - считает эксперт.
Президент США Джо Байден ранее признал, что решение одобрить удары ВСУ по целям внутри границ РФ американским оружием "теоретически может" втянуть Запад в конфликт, однако назвал такое развитие событий маловероятным.
Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинАндерс Фог РасмуссенДжо БайденНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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