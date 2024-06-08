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"Колебаний нет и быть не может": Путин предупредил Запад

"Колебаний нет и быть не может": Путин предупредил Запад - РИА Новости, 08.06.2024

"Колебаний нет и быть не может": Путин предупредил Запад

Выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин всегда высказывается на самые разные темы, но каждый раз есть одна ударная, то есть наиболее... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:00

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Выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин всегда высказывается на самые разные темы, но каждый раз есть одна ударная, то есть наиболее важная и цитируемая. В этот раз — в том числе и благодаря личности модератора сессии, политолога Сергея Караганова — таковой стала тема ядерной доктрины России и возможности эскалации нашего нынешнего конфликта с Западом до уровня применения атомного оружия. И тут президент сделал несколько очень важных заявлений.Сергей Караганов уверен в том, что Россия не должна позволить Западу бесконечно долго затягивать боевые действия на Украине — и нужно быть готовыми к тому, чтобы резко подняться по лестнице эскалации, вернув потерявшему страх Западу понимание реальности ядерной угрозы и бесполезности ставки на поражение России. Для этого может потребоваться предупреждение о возможности применения тактического ядерного оружия по целям в тех странах, которые активно снабжают Украину оружием или используются для его поставки — например, по польскому аэродрому Жешув. Поэтому неудивительно, что Караганов неоднократно спрашивал президента о том, не настала ли уже пора задуматься об этом.И тут важно, что президент отвечал как уже известными формулировками, так и совершенно новыми. Из традиционного можно отметить напоминание о том, что применение Россией ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, указанных в ядерной доктрине, однако таковые пока не наступили. Но при этом Путин не исключил внесения изменений в уже существующие критерии: "Эта доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину".То есть нет никаких раз и навсегда устоявшихся принципов — порог, при котором использование ядерного оружия станет возможным, зависит от складывающейся в мире ситуации. Путин, естественно, сказал о своей надежде, что текущая геополитическая ситуация не дойдет до обмена ядерными ударами, и даже заявил, что для окончательной победы нам ядерное оружие не нужно: "Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно".Но это не означает, что Путин никогда не примет решение о его использовании. Вот как ответил президент на реплику Караганова, сказавшего, что он "прекрасно понимает и поддерживает колебания президента" по вопросу применения ядерного оружия, ведь это страшный выбор, который нужно делать только в самом крайнем случае: "Решения и мои, и моих коллег, с которыми я работаю по этому направлению, они не связаны с какими-то колебаниями. Колебаний нет и быть не может. Все наши решения должны быть основаны на реальном, объективном анализе складывающейся обстановки. Мы так и делаем".То, что нынешняя обстановка — ни на театре военных действий на Украине, ни глобальная — не требует ставить вопрос о применении ядерного оружия, вовсе не означает, что Путин в принципе отказывается от возможности его использования. Фраза "колебаний нет и быть не может" относится как раз к той ситуации, когда принятие таких решений станет необходимым.А пока что Путин просто напоминает Западу о том, что к ядерной теме — как и к попыткам сокрушить ядерную державу — нужно "относиться посерьезнее": "Если, не дай бог, дойдет до каких-то ударов, то все же должны понимать, что у России есть СРПН — система предупреждения о ракетном нападении. У США тоже есть. Больше нигде в мире такой системы развитой нет. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны. <...> Я очень сомневаюсь, что американцы придут на помощь союзникам в случае обмена ядерными ударами России и Европы".На самом деле тут практически нет сомнений — в случае использования тактического ядерного оружия на территории Европы США не будут отвечать ударами со своей территории (или со своих подлодок, или с авианосцев) по территории России: потому что использование стратегического ядерного оружия будет означать начало полноценной ядерной войны двух сверхдержав. Но понимание этого не означает, что Россия готова шантажировать Европу уничтожением, — пока что мы исходим из того, что у Старого Света не полностью атрофировался инстинкт выживания.Поэтому пока что Путин не собирается устраивать даже демонстративных испытаний атомной бомбы: "Если надо будет, мы проведем ядерные испытания, но пока такой необходимости нет".А вот по другому, чрезвычайно важному неядерному аспекту противоборства Россия уже готова сделать шаг вперед — речь идет о возможных поставках нашего современного ракетного оружия врагам тех стран, которые поставляют оружие Украине и разрешают его использование для ударов по нашей территории. Путин впервые рассказал об этом в среду, а вчера уточнил: "Мы пока не поставляем — пока, но мы оставляем за собой право это делать тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают использовать против нас. Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать?"Президент заявил, что не готов сказать, что уже завтра мы будем это делать, но ясно, что принципиальное решение принято и вопрос теперь только в выборе регионов, в которых Запад (понятно, что в первую очередь США) сможет почувствовать себя в совершенно новой для него ситуации реальной угрозы для своих войск.Колебаний тут у Верховного главнокомандующего нет — и не будет. Мы вступаем в новый этап демонтажа мира, основанного на англосаксонских правилах.

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аналитика, россия, украина, сша, владимир путин, сергей караганов, пмэф