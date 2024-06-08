https://ria.ru/20240608/protest-1951706477.html

В Вашингтоне тысячи пропалестинских активистов окружили Белый дом

В Вашингтоне тысячи пропалестинских активистов окружили Белый дом - РИА Новости, 08.06.2024

В Вашингтоне тысячи пропалестинских активистов окружили Белый дом

Тысячи активистов собрались в субботу в центре Вашингтона на пропалестинскую демонстрацию и окружили Белый дом, требуя остановить поставки оружия из США в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T21:48

2024-06-08T21:48

2024-06-08T21:48

в мире

израиль

сша

палестина

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в субботу в центре Вашингтона на пропалестинскую демонстрацию и окружили Белый дом, требуя остановить поставки оружия из США в Израиль и прекратить огонь в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. Демонстрация в субботу приурочена к восьмимесячной годовщине начала боевых действий в анклаве. Представитель Секретной службы США в комментарии изданию The Hill отметил, что в силу мероприятий, которые пройдут в американской столице в выходные, у Белого дома приняли дополнительные меры безопасности. В частности, как передает корреспондент агентства, Белый дом обнесли забором. Один из организаторов акции, антивоенное движение Codepink, в своих соцсетях объявляло о планах окружить Белый дом. Сейчас активисты, растянув красную ленту, выстроились по всему периметру Белого дома. Собравшиеся скандируют уже ставшими традиционными лозунги "свободу Палестине" и "прекратите оккупацию Газы". Близлежащие к Белому дому дороги перекрыты. Полиция присутствует на месте событий. На данный момент, по наблюдению корреспондента агентства, все проходит мирно. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231115/aktsiya-1909699172.html

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

израиль

сша

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году