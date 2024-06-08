https://ria.ru/20240608/protest-1951706477.html
В Вашингтоне тысячи пропалестинских активистов окружили Белый дом
В Вашингтоне тысячи пропалестинских активистов окружили Белый дом - РИА Новости, 08.06.2024
В Вашингтоне тысячи пропалестинских активистов окружили Белый дом
Тысячи активистов собрались в субботу в центре Вашингтона на пропалестинскую демонстрацию и окружили Белый дом, требуя остановить поставки оружия из США в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T21:48
2024-06-08T21:48
2024-06-08T21:48
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в субботу в центре Вашингтона на пропалестинскую демонстрацию и окружили Белый дом, требуя остановить поставки оружия из США в Израиль и прекратить огонь в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. Демонстрация в субботу приурочена к восьмимесячной годовщине начала боевых действий в анклаве. Представитель Секретной службы США в комментарии изданию The Hill отметил, что в силу мероприятий, которые пройдут в американской столице в выходные, у Белого дома приняли дополнительные меры безопасности. В частности, как передает корреспондент агентства, Белый дом обнесли забором. Один из организаторов акции, антивоенное движение Codepink, в своих соцсетях объявляло о планах окружить Белый дом. Сейчас активисты, растянув красную ленту, выстроились по всему периметру Белого дома. Собравшиеся скандируют уже ставшими традиционными лозунги "свободу Палестине" и "прекратите оккупацию Газы". Близлежащие к Белому дому дороги перекрыты. Полиция присутствует на месте событий. На данный момент, по наблюдению корреспондента агентства, все проходит мирно. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231115/aktsiya-1909699172.html
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Вашингтоне тысячи пропалестинских активистов окружили Белый дом
В США активисты окружили Белый дом, требуя прекратить поставки оружия Израилю
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в субботу в центре Вашингтона на пропалестинскую демонстрацию и окружили Белый дом, требуя остановить поставки оружия из США в Израиль и прекратить огонь в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
В США
после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины
и прекращения огня в секторе Газа. Демонстрация в субботу приурочена к восьмимесячной годовщине начала боевых действий в анклаве.
Представитель Секретной службы США в комментарии изданию The Hill отметил, что в силу мероприятий, которые пройдут в американской столице в выходные, у Белого дома приняли дополнительные меры безопасности.
В частности, как передает корреспондент агентства, Белый дом обнесли забором. Один из организаторов акции, антивоенное движение Codepink, в своих соцсетях объявляло о планах окружить Белый дом.
Сейчас активисты, растянув красную ленту, выстроились по всему периметру Белого дома. Собравшиеся скандируют уже ставшими традиционными лозунги "свободу Палестине" и "прекратите оккупацию Газы".
Близлежащие к Белому дому дороги перекрыты. Полиция присутствует на месте событий. На данный момент, по наблюдению корреспондента агентства, все проходит мирно.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах
, расположенный на границе с Египтом
. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.