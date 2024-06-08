https://ria.ru/20240608/proisshestvie-1951652759.html
В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге
В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге - РИА Новости, 08.06.2024
В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге
Людей эвакуируют с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:54
2024-06-08T15:54
2024-06-08T15:54
происшествия
жкх
новокузнецкий район
кемеровская область
орджоникидзевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951651984_0:271:721:677_1920x0_80_0_0_ac2b90d698183b3e901016ec964dc0c3.jpg
КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Людей эвакуируют с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями, сообщил глава района Андрей Шарнин. Ранее сообщалось, что частные дома из-за длительных дождей начало подтопливать в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. "Из-за длительных осадков образовался перелив на автомобильной дороге, ведущей на садовые общества в районе железнодорожной станции "Карлык". Длина перелива - 120 метров, глубина 30 сантиметров. Дорога перекрыта! Специалистами ГОиЧС, "Защиты населения и территории Новокузнецкого округа", поисково-спасательной службы проводится эвакуация людей с дачных участков. Установлено дежурство", – написал Шарнин в своем Telegram-канале. Глава района уточнил, что также в результате подъёма воды в реке Ускат произошел перелив моста в селе Анисимово.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html
новокузнецкий район
кемеровская область
орджоникидзевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951651984_0:204:721:745_1920x0_80_0_0_07daabc7b25f152d14b30d88a006180b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, новокузнецкий район, кемеровская область, орджоникидзевский район
Происшествия, ЖКХ, Новокузнецкий район, Кемеровская область, Орджоникидзевский район
В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге
В Новокузнецком районе Кузбасса из-за перелива на автодороге эвакуируют людей
КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Людей эвакуируют с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями, сообщил глава района Андрей Шарнин.
Ранее сообщалось, что частные дома из-за длительных дождей начало подтопливать в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.
"Из-за длительных осадков образовался перелив на автомобильной дороге, ведущей на садовые общества в районе железнодорожной станции "Карлык". Длина перелива - 120 метров, глубина 30 сантиметров. Дорога перекрыта! Специалистами ГОиЧС, "Защиты населения и территории Новокузнецкого округа", поисково-спасательной службы проводится эвакуация людей с дачных участков. Установлено дежурство", – написал Шарнин в своем Telegram-канале.
Глава района уточнил, что также в результате подъёма воды в реке Ускат произошел перелив моста в селе Анисимово.