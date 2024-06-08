https://ria.ru/20240608/proisshestvie-1951652759.html

В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге

В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге - РИА Новости, 08.06.2024

В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге

Людей эвакуируют с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:54

2024-06-08T15:54

2024-06-08T15:54

происшествия

жкх

новокузнецкий район

кемеровская область

орджоникидзевский район

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КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Людей эвакуируют с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями, сообщил глава района Андрей Шарнин. Ранее сообщалось, что частные дома из-за длительных дождей начало подтопливать в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. "Из-за длительных осадков образовался перелив на автомобильной дороге, ведущей на садовые общества в районе железнодорожной станции "Карлык". Длина перелива - 120 метров, глубина 30 сантиметров. Дорога перекрыта! Специалистами ГОиЧС, "Защиты населения и территории Новокузнецкого округа", поисково-спасательной службы проводится эвакуация людей с дачных участков. Установлено дежурство", – написал Шарнин в своем Telegram-канале. Глава района уточнил, что также в результате подъёма воды в реке Ускат произошел перелив моста в селе Анисимово.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html

новокузнецкий район

кемеровская область

орджоникидзевский район

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происшествия, жкх, новокузнецкий район, кемеровская область, орджоникидзевский район