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В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге - РИА Новости, 08.06.2024
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15:54 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/proisshestvie-1951652759.html
В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге
В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге - РИА Новости, 08.06.2024
В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге
Людей эвакуируют с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:54
2024-06-08T15:54
происшествия
жкх
новокузнецкий район
кемеровская область
орджоникидзевский район
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КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Людей эвакуируют с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями, сообщил глава района Андрей Шарнин. Ранее сообщалось, что частные дома из-за длительных дождей начало подтопливать в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. "Из-за длительных осадков образовался перелив на автомобильной дороге, ведущей на садовые общества в районе железнодорожной станции "Карлык". Длина перелива - 120 метров, глубина 30 сантиметров. Дорога перекрыта! Специалистами ГОиЧС, "Защиты населения и территории Новокузнецкого округа", поисково-спасательной службы проводится эвакуация людей с дачных участков. Установлено дежурство", – написал Шарнин в своем Telegram-канале. Глава района уточнил, что также в результате подъёма воды в реке Ускат произошел перелив моста в селе Анисимово.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html
новокузнецкий район
кемеровская область
орджоникидзевский район
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происшествия, жкх, новокузнецкий район, кемеровская область, орджоникидзевский район
Происшествия, ЖКХ, Новокузнецкий район, Кемеровская область, Орджоникидзевский район
В Кузбассе людей эвакуируют с дачных участков из-за перелива на автодороге

В Новокузнецком районе Кузбасса из-за перелива на автодороге эвакуируют людей

© Фото : пресс-служба главы Новокузнецкого районаЭвакуация людей с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области
Эвакуация людей с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : пресс-служба главы Новокузнецкого района
Эвакуация людей с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Людей эвакуируют с дачных участков в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями, сообщил глава района Андрей Шарнин.
Ранее сообщалось, что частные дома из-за длительных дождей начало подтопливать в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.
"Из-за длительных осадков образовался перелив на автомобильной дороге, ведущей на садовые общества в районе железнодорожной станции "Карлык". Длина перелива - 120 метров, глубина 30 сантиметров. Дорога перекрыта! Специалистами ГОиЧС, "Защиты населения и территории Новокузнецкого округа", поисково-спасательной службы проводится эвакуация людей с дачных участков. Установлено дежурство", – написал Шарнин в своем Telegram-канале.
Глава района уточнил, что также в результате подъёма воды в реке Ускат произошел перелив моста в селе Анисимово.
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ПроисшествияЖКХНовокузнецкий районКемеровская областьОрджоникидзевский район
 
 
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