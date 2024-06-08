https://ria.ru/20240608/proisshestvie-1951602999.html
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов - РИА Новости, 08.06.2024
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов из Индии, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка Следственного... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:24
2024-06-08T10:24
2024-06-08T14:03
происшествия
россия
волхов
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950605920_1:0:1276:717_1920x0_80_0_0_3f05a12d516faeb07af3ad301be222de.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов из Индии, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка Следственного комитета. "Сегодня ночью, в 02:30, в районе улицы Щусева, вдоль береговой линии реки Волхов, было обнаружено тело последнего утонувшего студента, мужчины 2004 года рождения. Следователи работают на месте происшествия, где обнаружено тело. Личности установлены: все граждане Индии", — говорится в релизе.По информации новгородского главка МЧС, 4 июня около девяти часов вечера экстренные службы получили сообщение, что в Волхове, в не отведенном для купания месте возле кремля, тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Девушку спасли очевидцы. Ее передали медикам, травм она не получила.Как выяснилось, компания из пяти человек, не умеющих плавать, пошла купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. На следующий день, 5 июня, спасатели обнаружили тело первого погибшего студента, а 7 июня — еще двух. В СК уточнили, что всего утонули три молодых человека и одна девушка. Все они были студентами медицинского института Новгородского госуниверситета в возрасте от 18 до 20 лет.
https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950606459.html
https://ria.ru/20240607/volkhov-1951247595.html
россия
волхов
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950605920_160:0:1116:717_1920x0_80_0_0_f54432b6e8b5cf6097046e0a8cb4e229.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волхов, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Волхов, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов
В Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов из Индии
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов из Индии, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
"Сегодня ночью, в 02:30, в районе улицы Щусева, вдоль береговой линии реки Волхов, было обнаружено тело последнего утонувшего студента, мужчины 2004 года рождения. Следователи работают на месте происшествия, где обнаружено тело. Личности установлены: все граждане Индии", — говорится в релизе.
По информации новгородского главка МЧС
, 4 июня около девяти часов вечера экстренные службы получили сообщение, что в Волхове
, в не отведенном для купания месте возле кремля, тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Девушку спасли очевидцы. Ее передали медикам, травм она не получила.
Как выяснилось, компания из пяти человек, не умеющих плавать, пошла купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. На следующий день, 5 июня, спасатели обнаружили тело первого погибшего студента, а 7 июня — еще двух.
В СК уточнили, что всего утонули три молодых человека и одна девушка. Все они были студентами медицинского института Новгородского госуниверситета в возрасте от 18 до 20 лет.