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В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов - РИА Новости, 08.06.2024
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10:24 08.06.2024 (обновлено: 14:03 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/proisshestvie-1951602999.html
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов - РИА Новости, 08.06.2024
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов из Индии, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка Следственного... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:24
2024-06-08T14:03
происшествия
россия
волхов
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов из Индии, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка Следственного комитета. "Сегодня ночью, в 02:30, в районе улицы Щусева, вдоль береговой линии реки Волхов, было обнаружено тело последнего утонувшего студента, мужчины 2004 года рождения. Следователи работают на месте происшествия, где обнаружено тело. Личности установлены: все граждане Индии", — говорится в релизе.По информации новгородского главка МЧС, 4 июня около девяти часов вечера экстренные службы получили сообщение, что в Волхове, в не отведенном для купания месте возле кремля, тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Девушку спасли очевидцы. Ее передали медикам, травм она не получила.Как выяснилось, компания из пяти человек, не умеющих плавать, пошла купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. На следующий день, 5 июня, спасатели обнаружили тело первого погибшего студента, а 7 июня — еще двух. В СК уточнили, что всего утонули три молодых человека и одна девушка. Все они были студентами медицинского института Новгородского госуниверситета в возрасте от 18 до 20 лет.
https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950606459.html
https://ria.ru/20240607/volkhov-1951247595.html
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происшествия, россия, волхов, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Волхов, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов

В Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов из Индии

© Следственный комитет Российской ФедерацииМесто на реке, где студенты из Индии утонули в Новгороде
Место на реке, где студенты из Индии утонули в Новгороде
© Следственный комитет Российской Федерации
Место на реке, где студенты из Индии утонули в Новгороде . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. В Великом Новгороде нашли тело последнего из четырех утонувших студентов из Индии, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
"Сегодня ночью, в 02:30, в районе улицы Щусева, вдоль береговой линии реки Волхов, было обнаружено тело последнего утонувшего студента, мужчины 2004 года рождения. Следователи работают на месте происшествия, где обнаружено тело. Личности установлены: все граждане Индии", — говорится в релизе.
Работа следователей в Новгороде, где утонули четыре студента из Индии
В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов
5 июня, 11:25
По информации новгородского главка МЧС, 4 июня около девяти часов вечера экстренные службы получили сообщение, что в Волхове, в не отведенном для купания месте возле кремля, тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Девушку спасли очевидцы. Ее передали медикам, травм она не получила.
Как выяснилось, компания из пяти человек, не умеющих плавать, пошла купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. На следующий день, 5 июня, спасатели обнаружили тело первого погибшего студента, а 7 июня — еще двух.
В СК уточнили, что всего утонули три молодых человека и одна девушка. Все они были студентами медицинского института Новгородского госуниверситета в возрасте от 18 до 20 лет.
Место происшествия, где студенты из Индии утонули в Новгороде
В Великом Новгороде нашли тело второго из утонувших студентов
Вчера, 10:40
 
ПроисшествияРоссияВолховВеликий НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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