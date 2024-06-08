https://ria.ru/20240608/proisshestvie-1951592491.html
Дети, которые три дня провели в лесу на Урале, спали с собаками и ели яйца
Дети, которые три дня провели в лесу на Урале, спали с собаками и ели яйца - РИА Новости, 08.06.2024
Дети, которые три дня провели в лесу на Урале, спали с собаками и ели яйца
Заблудившиеся дети, которые более трех суток провели в лесу в Свердловской области, питались найденными перепелиными яйцами и спали в обнимку со своими... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:10
2024-06-08T09:10
2024-06-08T09:10
происшествия
свердловская область
липки
россия
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Заблудившиеся дети, которые более трех суток провели в лесу в Свердловской области, питались найденными перепелиными яйцами и спали в обнимку со своими собаками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, 13-летнего мальчика и его 11-летнюю сестру, которые вечером 4 июня заблудились после рыбалки, утром в субботу нашли четыре волонтера. "Сегодня в 05.00 (3.00 мск) на двух квадроциклах мужчины отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали, чтобы привлечь внимание заблудившихся ребят. В 06.15 (04.15 мск), примерно в 10 километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали", - сказал Горелых. Он отметил, что найденные брат с сестрой находятся на обследовании в Слобода-Туринской больнице, их питомцев забрали сотрудники полиции ОВД Байкалово, чтобы накормить и временно приютить. Мужчины, нашедшие детей, будут награждены. Вечером во вторник двое детей вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками были в розыске. Дедушка, который был с детьми, не мог внятно рассказать силовикам об обстоятельствах их пропажи, потому что недавно пережил инсульт. Поиск осложнял отсутствие у заблудившихся телефонов. В поисковой операции были задействованы 654 специалиста и 98 единиц техники. В субботу утром МЧС России сообщило, что дети найдены живыми.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html
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происшествия, свердловская область, липки, россия, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Липки, Россия, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дети, которые три дня провели в лесу на Урале, спали с собаками и ели яйца
Заблудившиеся в лесу в Свердловской области дети питались перепелиными яйцами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Заблудившиеся дети, которые более трех суток провели в лесу в Свердловской области, питались найденными перепелиными яйцами и спали в обнимку со своими собаками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, 13-летнего мальчика и его 11-летнюю сестру, которые вечером 4 июня заблудились после рыбалки, утром в субботу нашли четыре волонтера.
"Сегодня в 05.00 (3.00 мск) на двух квадроциклах мужчины отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали, чтобы привлечь внимание заблудившихся ребят. В 06.15 (04.15 мск), примерно в 10 километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали", - сказал Горелых.
Он отметил, что найденные брат с сестрой находятся на обследовании в Слобода-Туринской больнице, их питомцев забрали сотрудники полиции ОВД Байкалово, чтобы накормить и временно приютить. Мужчины, нашедшие детей, будут награждены.
Вечером во вторник двое детей вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка
недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками были в розыске. Дедушка, который был с детьми, не мог внятно рассказать силовикам об обстоятельствах их пропажи, потому что недавно пережил инсульт. Поиск осложнял отсутствие у заблудившихся телефонов. В поисковой операции были задействованы 654 специалиста и 98 единиц техники. В субботу утром МЧС России
сообщило, что дети найдены живыми.